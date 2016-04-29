www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.39 р. 100 JPY: 60.66 р.
EUR: 78.76 р. 10 CNY: 99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком" запускает на Дальнем Востоке акцию "Скидка за онлайн заказ"

29 Апреля 2016, 14:11 | Дальний Восток

1 мая «Ростелеком» запускает на Дальнем Востоке акцию «Скидка за онлайн заказ». По условиям акции, клиенты компании получают скидку на абонентскую плату за услуги связи («Домашний интернет», «Интерактивное Телевидение», «Домашний телефон»), подключенные через сайт «Ростелекома», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В акции могут принять участие как новые, так существующие клиенты «Ростелекома». Скидка в размере 10% на абонентскую плату в первый и второй месяц пользования услуги предоставляется всем абонентам, подключившимся через web-каналы после 1 мая 2016 года.

Для того чтобы принять участие в акции «Скидка за онлайн заказ» новые клиенты компании могут оставить заявку на подключение через сайт rt.ru. Специалисты «Ростелекома» перезвонят по указанным контактам, ответят на вопросы и согласуют дату подключения услуг.

Существующие клиенты компании могут подключить новые услуги связи с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК) lk.rt.ru. Кроме того, с помощью ЕЛК можно управлять списком услуг, уточнять баланс, подключать дополнительные опции и оплачивать услуги связи без комиссии.

Акция «Скидка за онлайн заказ» действует во всех регионах Дальнего Востока до 31 августа 2016 года. Подробности акции можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный).

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Ростелеком  интернет  связь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru