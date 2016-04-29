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"Ростелеком" запускает на Дальнем Востоке акцию "Скидка за онлайн заказ"
1 мая «Ростелеком» запускает на Дальнем Востоке акцию «Скидка за онлайн заказ». По условиям акции, клиенты компании получают скидку на абонентскую плату за услуги связи («Домашний интернет», «Интерактивное Телевидение», «Домашний телефон»), подключенные через сайт «Ростелекома», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В акции могут принять участие как новые, так существующие клиенты «Ростелекома». Скидка в размере 10% на абонентскую плату в первый и второй месяц пользования услуги предоставляется всем абонентам, подключившимся через web-каналы после 1 мая 2016 года.
Для того чтобы принять участие в акции «Скидка за онлайн заказ» новые клиенты компании могут оставить заявку на подключение через сайт rt.ru. Специалисты «Ростелекома» перезвонят по указанным контактам, ответят на вопросы и согласуют дату подключения услуг.
Существующие клиенты компании могут подключить новые услуги связи с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК) lk.rt.ru. Кроме того, с помощью ЕЛК можно управлять списком услуг, уточнять баланс, подключать дополнительные опции и оплачивать услуги связи без комиссии.
Акция «Скидка за онлайн заказ» действует во всех регионах Дальнего Востока до 31 августа 2016 года. Подробности акции можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный).
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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