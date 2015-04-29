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Россия сократила экспорт электроэнергии в Китай
ОАО «Восточная энергетическая компания» (ВЭК, 100%-ная «дочка» ОАО «Интер РАО») в январе - марте 2015 года сократило поставки электроэнергии в Китай на 28,2% по сравнению с показателем первого квартала 2014 года - до 575 млн кВт.ч, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе ВЭК.
Снижение объемов поставки электроэнергии в Китай компания объясняет договоренностью с китайским покупателем об изменении контрактного графика поставки с перераспределением части объемов экспорта с зимнего на летний период времени, при этом годовой объем экспорта ОАО «ВЭК» планирует сохранить на уровне прошлого года.
В Монголию в первом квартале 2015 года поставлено 56 млн кВт.ч электроэнергии, что на 23,4% меньше, чем годом ранее. Снижение связано с запуском нового энергоблока на Улан-Баторской ТЭЦ-4.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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