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Инвесторы готовы вложить более 200 млрд средств в ТОРы на Дальнем Востоке

29 Апреля 2015, 12:46 | Дальний Восток

Утверждены шесть новых ТОР на Дальнем Востоке.

На заседании правительственной Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, которое прошло 28 апреля во Владивостоке под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА, были одобрены к реализации шесть проектов ТОР, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Это проекты ТОР, расположенные в Амурской области, Приморье, Республике Саха (Якутия), на Камчатке и Чукотке. Пять из них - ТОРы «Белогорск» в Амурской области, «Камчатка» в Камчатском крае, «Михайловская» в Приморском крае, «Беринговский» в Чукотском АО и «Кангалассы» в Якутии - были утверждены в предложенном Минвостокразвития варианте. Проект ТОР «Предмостовая» в Амурской области вызвал сомнение в успешности реализации в указанные сроки из-за того, что ориентирован практически только на китайские инвестиции. Проект оценивается в 128 млрд руб. и в отличие от других ТОР не подразумевает выделение на его реализацию бюджетных средств. Кроме того, доля российских инвесторов в этом проекте незначительна. И все же данный проект был утвержден при условии дополнительной проработки одной из двух включенных в нее площадок.

По словам Министра по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, создание этих шети ТОРов позволит сформировать на Дальнем Востоке почти 8 тысяч новых рабочих мест. «Первые инвесторы, а они сегодня приняли участие в презентации ТОРов, подтвердили намерение вложить более 200 млрд частных средств. При этом для создания инфраструктуры данных ТОРов необходимо в общей сложности привлечь 13 млрд руб. бюджетных инвестиций», – отметил министр.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

Автор: Надежда Воронцова
Теги: тор  инвестиции 



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