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Аптечный боярышник и валерьянку приравняют к водке
Так называемые "традиционные" лекарства - настойки боярышника, пустырника, валерианы и прочие лечебные экстракты на спирту - могут обложить акцизом как питьевой крепкий алкоголь. В Аптечной гильдии предупреждают, что в результате эти препараты просто исчезнут из продажи. Об этом пишет «РГ».
Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики, предложив ввести акциз на спиртосодержащие лекарства в 2015-2017 годах. Дело в том, что спиртовые настойки лекарственных растений, помимо прямого назначения, часто используют в качестве дешевого алкоголя. Настойку боярышника, к примеру, в народе иронично именуют "аптечным коньяком".
Из-за того, что некоторые несознательные граждане принимают лекарственные настойки не каплями, а рюмками, их в итоге могут лишиться и добросовестные пациенты.
Именно этот аргумент приводили чиновники, обосновывая свою инициативу. Исключение, предлагают авторы документа, может быть сделано для препаратов, которые изготавливают по рецептам в аптеках. "Не обидят" и лечебные средства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который утверждает правительство.
"Такого рода инициативы уже выдвигались и, надо сказать, то, что спиртовые лекарственные настойки некоторая часть населения действительно покупает отнюдь не для лечения, - сущая правда, - сообщила "РГ" глава Аптечной гильдии Елена НЕВОЛИНА. - Неслучайно та же настойка боярышника многие годы занимала первые позиции в рейтинге самых продаваемых лекарств. Мы как добросовестные продавцы не раз выступали за то, чтобы такие препараты, которые в лечебных целях дозируются по каплям, продавались в мелкой таре, до 25 мл. Тогда покупать их для иных нужд было бы слишком накладно. Тем не менее порядок изменен так и не был, и до сих пор производители разливают их во флаконы по 50 и даже100 мл".
Первая попытка уравнять спиртсодержащие настойки с водкой и коньяком была сделана еще три года назад. Тогда депутаты Госдумы вместе с Росалкогольрегулированием подготовили законопроект о вводе акцизов, и даже приняли его в первом чтении. Но до конца дело так и не довели.
Настойка пустырника - "седативное средство, успокаивает нервную систему. Принимать внутрь по 30-50 капель 3-4 раза в день". Ротокан - жидкий экстракт ромашки, календулы и тысячелистника, используется в разведении чайная ложка на стакан воды для полоскания воспаленного горла и полости рта. Спиртовой раствор прополиса - тоже неплохой антисептик. Подобных "капель датского короля" в наших аптечках довольно много. Мы к ним привыкли. И вряд ли всем нам станет лучше, если все эти простые и недорогие лекарства станут дороже. Можно, конечно, полоскать горло при затяжной ангине раствором мирамистина (150-250 руб. за флакон), а можно обойтись и прополисом - за 20-30. Согласитесь, у покупателя должен быть выбор.
Да, инструкцию по "капельной" дозировке соблюдают далеко не все, и действительно немало граждан "лечатся" этими настойками совсем в другом смысле... По экспертным оценкам (правда, как это достоверно проверить?), из 10 флаконов того же боярышника восемь уходят "за воротник". В пересчете на обычные "пол-литра" такие настойки обходятся дешевле. Вот народ и экономит.
Все это так. Но, принимая подобные решения, законодатели должны взвешивать все последствия. Включая и доступность таких препаратов для тех, кто ими действительно спасается от бессонницы и больного горла.
Хотя, возможно, "ларчик" открывается куда проще. И то, что решение три года назад так и не было окончательно принято, объясняется вовсе не заботой о больных, а элементарным лоббированием своих коммерческих интересов производителями подобных препаратов. Иначе, почему не заставить их просто разливать свою продукцию исключительно в мелкую тару?
Если говорить о нынешней возможности введения акцизов, в Аптечной гильдии по-прежнему считают, что в результате та часть пациентов, которая действительно пьет капли в качестве лекарства, может их лишиться. Речь прежде всего идет о пожилых людях с невысоким уровнем доходов.
"Дело даже не в том, что введение акцизов приведет к подорожанию лекарств, такие капли и не должны стоить копейки, именно для того, чтобы не провоцировать их применение не по прямому назначению, - пояснила Елена Неволина. - Но если это будет сделано, аптекам придется отчитываться перед Росалкогольрегулированием, а это довольно хлопотно и затратно. Так что могу с уверенностью предположить, что аптеки предпочтут просто не закупать такие препараты, чтобы не осложнять себе жизнь".
Но сохранится ли их производство - тоже большой вопрос. После введения акцизов производство спиртовых экстрактов может стать убыточным, предполагают эксперты. Если настойки станут контролировать с помощью ЕГАИС - единой автоматической госсистемы, по которой отслеживают производство и продажу всего остального алкоголя, то и фармпредприятиям, и аптекам понадобится установка нового оборудования, как и переход на новую систему отчетности. Вряд ли они захотят пойти на такие издержки, предполагает эксперт фармрынка Давид Мелик-Гусейнов.
Во врачебной среде, надо сказать, к подобным лекарствам (по крайней мере, некоторым из них), "выжившим" в век современной фармакологии, относятся со скепсисом. Медики говорят, что если подобные капли "от сердца" и "от нервов" и дают какой-то эффект, то скорее психологический, а не реальный лечебный. К тому же многие препараты на основе лекарственных растений сегодня выпускают в виде таблеток. Так что без спиртсодержащих настоек, наверно, и правда можно обойтись. Другое дело, что пожилые пациенты народ консервативный, и они крайне неохотно расстаются с привычными средствами.
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