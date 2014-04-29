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Сахалинское месторождение Одопту выходит на второй этап освоения
Второй этап освоения месторождения Одопту получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Месторождение Одопту разрабатывается в рамках проекта Сахалин-1, оператором которого является компания «Эксон Нефтегаз Лимитед». Промышленное производство нефти и газа на месторождении началось в сентябре 2010 года. В настоящее время завершилось предварительное проектирование второй очереди проекта, начались земляные работы, расширяется жилой поселок.
Эта информация позвучала на встрече заместителя председателя Правительства Сахалинской области Сергея ХОТОЧКИНА с руководителем проекта второго этапа освоения месторождения Одопту Томом ЛИНДЛИ. По его словам до 2017 года планируется увеличить производственные мощности по первичной подготовке нефти и газа. Для бурения скважин на месторождение будет доставлена новая установка типа «Ястреб», позволяющая бурить сверхпротяженные скважины с большим отходом от вертикали.
За весь период реализации второго этапа освоения Одопту на месторождении планируется добыть около 250 млн баррелей нефти.
Проект «Сахалин-1» включает в себя освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе о. Сахалин.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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