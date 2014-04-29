Сроки ввода «Владивосток СПГ» остаются в силе, «Дальневосточный СПГ» требует инвестиций на $10-13 млрд

«Газпром» сохраняет планы по вводу «Владивосток СПГ» в 2018 году - начале 2019 года, сообщил журналистам начальник управления координации восточных проектов «Газпрома» Виктор ТИМОШИЛОВ.

«Мы всегда говорили о 2018 годе, когда принимали решение. Может быть, это будет начало 2019 года. Но говорить о каких-либо сдвигах нельзя», - сказал Тимошилов, слова которого приводит ИТАР-ТАСС.

Как ранее сообщалось в СМИ, «Газпром» может перенести сроки запуска завода «Владивосток СПГ» с 2018 года на 2019-2020 годы.

Проект «Владивосток СПГ» предполагает строительство в Приморском крае завода по производству сжиженного природного газа мощностью 10 млн тонн в год с возможностью дальнейшего расширения. Проект перешел в инвестиционную стадию в феврале 2013 года.

Виктор Тимошилов также сообщил, что проект «Дальневосточный СПГ», реализуемый «Роснефтью», потребует инвестиций в объеме не менее $10-13 млрд.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, «Роснефть» и ее партнер американская ExxonMobil выбрали компании CB&I и FosterWheeler в качестве подрядчиков строительства первого завода СПГ - на Сахалине. Компании должны выполнить подрядные работы до конца 2014 года.

Ранее вице-президент «Роснефти» Влада РУСАКОВА заявляла, что компания рассматривает две площадки для строительства завода СПГ на Сахалине. По ее словам, первая линия СПГ-проекта «Роснефти» на Сахалине под названием «Дальневосточный СПГ» должна быть запущена уже в 2018 году.

В феврале текущего года глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН заявил, что компания не исключает строительства второго завода по сжижению природного газа. По его словам, решение о строительстве второго завода будет принято в зависимости от хода реализации шельфовых проектов компании (в том случае, если будут найдены необходимые запасы газа на шельфе).

В настоящее время в РФ действует единственный проект по производству СПГ - «Сахалин-2». В рамках проекта «Сахалин-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Акционеры оператора проекта - компании SakhalinEnergy - «Газпром» (50%), RoyalDutchShell (27,5 %), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.