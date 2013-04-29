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Приморье может получить компенсацию по тарифам на электрички
Правительство РФ в 2014 году планирует выделить регионам РФ из федерального бюджета до 12,5 млрд рублей на компенсацию части тарифов за пригородные пассажирские перевозки, сообщается на официальном сайте Минтранса.
Соответствующая информация содержится в проекте соглашения министерства транспорта РФ, Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ, ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и местных властей.
Президент РФ Владимир ПУТИН предписал сторонам в мае подписать документ о взаимодействии при организации пригородных перевозок в 2014-2016 гг. Соглашение направлено регионам РФ, их властям предложено подписать его "в кратчайшие сроки", заявил Минтранс по итогам селекторного совещания по этому вопросу, состоявшегося на прошлой неделе с участием главы ведомства Максима СОКОЛОВА.
Ранее сообщалось, что проезд в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморье с 1 января 2013 года подорожал на 15,4% - с 13 до 15 рублей за поездку на расстоянии до 10 км. Но даже рост тарифа не поможет ОАО "Экспресс Приморья" (оператор пригородных пассажирских перевозок) выйти из убытков.
Напомним, что с 2011 года в РФ начала действовать новая система финансирования пригородных железнодорожных перевозок (переход к ней произошел в рамках реформирования ж/д отрасли). Если до этого федеральный бюджет возмещал РЖД выпадающие доходы от регулирования тарифов, то теперь регионы самостоятельно формируют заказ на транспортное обслуживание населения на основе экономически обоснованных расчетов, которые предоставляют регионам локальные перевозчики - пригородные пассажирские компании (ППК, большую их часть по-прежнему контролируют РЖД, в некоторых совладельцами выступают сами регионы). Разницу между согласованной стоимостью билетов для населения и затратами железнодорожников субъекты РФ должны возмещать из местного бюджета.
Однако часть регионов, прежде всего "дотационных", оказалась не в состоянии в полной мере возмещать ППК их расходы, а некоторые не предусмотрели в региональных бюджетах необходимые ассигнования на эти цели, ссылаясь на непрозрачность ряда тарифных составляющих (например, ставок аренды у РЖД подвижного состава и прочих активов, которые локальным перевозчикам не принадлежат).
В соответствии с соглашением, регионы и РЖД должны будут представить в Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ и Минтранс сведения о планируемых объемах перевозок в 2014 году и на 2015-2016 гг., рассчитанных с учетом данных за 2012 год. Министерство транспорта, в свою очередь, представит в Минфин предложения по проекту компенсациям из федерального бюджета на 2014-2016 гг.
Подписав соглашение, регионы возьмут на себя строгое обязательство обеспечивать безубыточность ППК. При этом местные власти будут вправе запрашивать у РЖД обоснования затрат ППК в части арендной платы за подвижной состав, расходов на его ремонт и платы за ж/д инфраструктуру.
Соглашение должно вступить в силу с 1 мая 2013 года и будет действовать до 1 января 2017 года.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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