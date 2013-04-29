Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье завод "Звезда" спустил на воду два судна обеспечения экологической безопасности
«Семь футов под килем!» – это традиционное напутствие не раз звучало 26 апреля в Большом Камне (Приморский край), в день спуска на воду двух новых судов экологического обеспечения – бонопостановщиков-нефтемусоросборщиков проекта Р 2010.
Компактные и маневренные суда предназначены для ликвидации аварийных разливов нефти, сбора мусора, выполнения многих других функций портового судна. «РН Посьет» и «РН Аскольд» – так нарекли близнецов, с нуля построенных на заводе «Звезда», входящий в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта.
Торжественный митинг прошел на смотровой площадке доккамеры, куда были приглашены заводчане, руководство ОАО «ДЦСС», ЗАО «Роснефтефлот», администрации Приморского края, города Большой Камень и Шкотовского района.
– Уверен, можно смело поздравить с этим событием и жителей Приморья! Ведь оба судна будут приписаны к приморским портам, а значит, улучшится экологическая ситуация на акваториях портов нашего края. Очень хочется верить, что подобных судов будет гораздо больше, – отметил на церемонии заместитель директора Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Андрей Спиченков. – Даже самая длинная дорога начинается с первого шага. Сдача сразу двух небольших гражданских судов – первый уверенный шаг в современную историю гражданского судостроения российского Дальнего Востока! Впереди у ДЦСС самые серьезные государственные задачи, и помимо военного судостроения и судоремонта это – гражданское судостроение, это – газовозы и нефтетанкеры. В эллинге завода «Звезда» завершается строительство танкера-снабженца ледового класса. Коллектив завода «Звезда» доказал, что ему по силам освоить строительство кораблей различного типа и сложности. В будущем, со сдачей в строй современного судостроительного комплекса «Звезда», производство судов будет поставлено на поток.
– Данные суда не имеют аналогов на Дальневосточном бассейне, – отметил, в свою очередь, главный инженер ЗАО «Роснефтефлот» Александр Коваленко. – Во время разработки этого проекта были заложены решения, позволяющие максимально улучшить технические характеристики и функциональные возможности судов, а коллектив завода «Звезда» успешно воплотил идеи конструкторов в металле. Сейчас мы рассматриваем вопрос строительства еще нескольких таких судов для других портов Дальнего Востока.
Приветствуя всех заводчан и гостей, начальник службы гражданского судостроения ОАО «ДВЗ «Звезда» Максим Убинин отметил, что работа была не из легких. Многое приходилось корректировать и менять уже на месте. Но трудовой коллектив Дальневосточного завода «Звезда» достойно справился с этой задачей.
Самым ярким моментом церемонии стало их «крещение». Бутылка шампанского, разбитая о борт судна, – древняя морская традиция, призванная предохранять экипаж от опасностей в плаваниях. Крестные матери были выбраны не случайно. Корпоративный секретарь ОАО «ДЦСС» Полина Ревуцкая участвовала в церемонии закладки судов, а ведущий конструктор отдела 40 Анастасия Шпак вела этот проект, принимала участие в его подготовке. Как рассказала крёстная мама, участвовать в таком ответственном деле ей еще не приходилось, а опыт материнства у нее довольно солидный – дочери Дашеньке уже 5 лет.
Для подписания акта спуска на воду судов были приглашены заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС» Андрей Спиченков, и. о. генерального директора ОАО «ДВЗ «Звезда» Геннадий Слугин и главный инженер ЗАО «Роснефтефлот» Александр Коваленко. Под прицелом видеокамер и вспышек фотоаппаратов заказчики и судостроители подписали официальный акт о спуске судов на воду, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».
Новости тематики
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Филипп Карпеко, генеральный директор АО "ННК - Хабаровский НПЗ": Экология - наш приоритет!
- На Камчатке ликвидировали около 500 несанкционированных свалок
- На Чукотке вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами
- По итогам экологического конкурса Республика Саха (Якутия) вошла в "Золотой резерв"
- На Сахалине готовы построить межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс
- В Биробиджане собираются заняться женьшеневыми плантациями в теплицах
- Открытая перегрузка угля в портах Приморья может быть запрещена
- На Департамент лесного хозяйства Приморского края возбуждено уголовное дело
- Экология теперь за главного
Новости раздела
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба