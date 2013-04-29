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В Приморье завод "Звезда" спустил на воду два судна обеспечения экологической безопасности

29 Апреля 2013, 13:28 | Дальний Восток

«Семь футов под килем!» – это традиционное напутствие не раз звучало 26 апреля в Большом Камне (Приморский край), в день спуска на воду двух новых судов экологического обеспечения – бонопостановщиков-нефтемусоросборщиков проекта Р 2010.

Компактные и маневренные суда предназначены для ликвидации аварийных разливов нефти, сбора мусора, выполнения многих других функций портового судна. «РН Посьет» и «РН Аскольд» – так нарекли близнецов, с нуля построенных на заводе «Звезда», входящий в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта.


 

Торжественный митинг прошел на смотровой площадке доккамеры, куда были приглашены заводчане, руководство ОАО «ДЦСС», ЗАО «Роснефтефлот», администрации Приморского края, города Большой Камень и Шкотовского района.


 

– Уверен, можно смело поздравить с этим событием и жителей Приморья! Ведь оба судна будут приписаны к приморским портам, а значит, улучшится экологическая ситуация на акваториях портов нашего края. Очень хочется верить, что подобных судов будет гораздо больше, – отметил на церемонии заместитель директора Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Андрей Спиченков. – Даже самая длинная дорога начинается с первого шага. Сдача сразу двух небольших гражданских судов – первый уверенный шаг в современную историю гражданского судостроения российского Дальнего Востока! Впереди у ДЦСС самые серьезные государственные задачи, и помимо военного судостроения и судоремонта это – гражданское судостроение, это – газовозы и нефтетанкеры. В эллинге завода «Звезда» завершается строительство танкера-снабженца ледового класса. Коллектив завода «Звезда» доказал, что ему по силам освоить строительство кораблей различного типа и сложности. В будущем, со сдачей в строй современного судостроительного комплекса «Звезда», производство судов будет поставлено на поток.


 

– Данные суда не имеют аналогов на Дальневосточном бассейне, – отметил, в свою очередь, главный инженер ЗАО «Роснефтефлот» Александр Коваленко. – Во время разработки этого проекта были заложены решения, позволяющие максимально улучшить технические характеристики и функциональные возможности судов, а коллектив завода «Звезда» успешно воплотил идеи конструкторов в металле. Сейчас мы рассматриваем вопрос строительства еще нескольких таких судов для других портов Дальнего Востока.

Приветствуя всех заводчан и гостей, начальник службы гражданского судостроения ОАО «ДВЗ «Звезда» Максим Убинин отметил, что работа была не из легких. Многое приходилось корректировать и менять уже на месте. Но трудовой коллектив Дальневосточного завода «Звезда» достойно справился с этой задачей.


 

Самым ярким моментом церемонии стало их «крещение». Бутылка шампанского, разбитая о борт судна, – древняя морская традиция, призванная предохранять экипаж от опасностей в плаваниях. Крестные матери были выбраны не случайно. Корпоративный секретарь ОАО «ДЦСС» Полина Ревуцкая участвовала в церемонии закладки судов, а ведущий конструктор отдела 40 Анастасия Шпак вела этот проект, принимала участие в его подготовке. Как рассказала крёстная мама, участвовать в таком ответственном деле ей еще не приходилось, а опыт материнства у нее довольно солидный – дочери Дашеньке уже 5 лет.

Для подписания акта спуска на воду судов были приглашены заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС» Андрей Спиченков, и. о. генерального директора ОАО «ДВЗ «Звезда» Геннадий Слугин и главный инженер ЗАО «Роснефтефлот» Александр Коваленко. Под прицелом видеокамер и вспышек фотоаппаратов заказчики и судостроители подписали официальный акт о спуске судов на воду, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ОАО «ДЦСС»
Теги: завод "Звезда"  ДЦСС 



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