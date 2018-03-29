В России создают самолет для полетов из центра страны на Дальний Восток

Первый образец появится уже в 2019 году

Будущий российский широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский лайнер Ил-96-400М ожидает ребрендинг, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Эти лайнеры могут найти применение на Дальнем Востоке РФ или на международных туристических маршрутах.

Он получит новое обозначение — Ил-496. По информации «Известий», принципиальное решение уже принято, но в официальных документах это название начнет фигурировать со следующего года. Первый опытный образец будет построен до конца того же 2019 года. По мнению экспертов, рынок для подобных самолетов в России невелик. Но проект Ил-96-400 важен с точки зрения развития компетенций в авиастроении.

Как рассказали «Известиям» три источника в авиационной промышленности, знакомых с ситуацией, создаваемый в ПАО «Ил» широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер получит новое обозначение — Ил-496. Данное решение уже принципиально одобрено на правительственном уровне.

— Необходимость ребрендинга связана с тем, что создаваемый самолет является не просто модификацией Ил-96, а его глубокой модернизацией. Фактически речь идет о новом самолете, — пояснил один из собеседников.

В ПАО «Ил», компании — разработчике самолета, «Известиям» не стали комментировать планы ребрендинга. При этом отметили, что рассчитывают до конца нынешнего года подготовить всю техническую документацию на постройку первого опытного образца Ил-96-400М.

— Особенностями проектируемого самолета станут установка современного отечественного пилотажно-навигационного оборудования, а также современный пассажирский салон, который обеспечит комфортные условия пассажирам, — отметили в пресс-службе «Ильюшина». — Презентация Ил-96-400М намечена на конец 2019 года.

К отечественному навигационному оборудованию в данном случае относятся инерциальная система (отвечает за определение положения самолета в пространстве), ответчики (автоматически передают данные наземным радиолокационным станциям), системы навигации и посадки. На первом этапе в 2018–2019 годах такими системами планируется оснастить все самолеты Ил-96-300.

Программа создания Ил-96-400М предполагает производство одного опытного образца и шести серийных самолетов. Постройка первого опытного образца на авиазаводе в Воронеже намечена на конец 2019 года, первого серийного самолета — на 2020 год. В том же году планируется завершить сертификационные испытания лайнера.

В линейке отечественных самолетов он станет переходным продуктом на пути к амбициозному российско-китайскому самолету нового поколения

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» рассказали, что реализация проекта Ил-96-400М проходит в соответствии с утвержденным планом-графиком. Работы получают финансирование в пределах лимитов средств федерального бюджета.

По мнению главного редактора «Авиатранспортного обозрения» Алексея Синицкого, ниша широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов в России невелика — эксплуатируется немногим более 80 машин такого класса. Более 60% из них — в группе компаний «Аэрофлот», несколько машин есть у Utair, остальные — у туристических перевозчиков. Эти лайнеры могут найти применение на Дальнем Востоке РФ или на международных туристических маршрутах. В специальных версиях самолет может заинтересовать специализированных госзаказчиков.

— Ил-96-400 в его нынешнем виде по экономическим характеристикам и оборудованию остается на уровне самолетов предыдущего поколения. Но он ненамного дешевле новых современных лайнеров зарубежного производства. По стоимости владения на протяжении жизненного цикла проигрыш получается очень большой, — отметил Алексей Синицкий.

Тем не менее проект Ил-96-400М должен помочь отечественному авиапрому сохранить компетенции и загрузить производственные мощности. В долгосрочной перспективе гражданская линейка самолетов должна пополниться широкофюзеляжным лайнером нового поколения, к созданию которого Россия приступила вместе с китайскими партнерами — корпорацией COMAC.

Ил-96-400М создается как удлиненная модификация пассажирского Ил-96-300. Взлетная масса нового лайнера составит 270 т. Самолет сможет взять на борт до 400 пассажиров. В этой машине будут использованы авионика, материалы и комплектующие российского производства. Как ранее писали «Известия», суммарный планируемый бюджет программы создания лайнера — 53,4 млрд рублей.