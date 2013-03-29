Инциденты с русскими туристами свести к минимуму обещают власти Таиланда

За 11 месяцев 2012 года в Таиланде скончались 64 россиянина.

Россия и Таиланд углубят сотрудничество, чтобы минимизировать количество инцидентов с участием русских в королевстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с тайским коллегой Сурапонгом Товитякчайякуном в Москве.

По его информации, Таиланд в 2012 году посетило 1,3 млн российских туристов. Лавров сообщил, что в ходе переговоров стороны договорились углублять сотрудничество, чтобы минимизировать, а в идеале – исключить инциденты, которые случаются с русскими в Таиланде, сообщает РИА «Новости».

Со своей стороны, глава МИД Таиланда сообщил, что предпринимает все меры, чтобы гарантировать безопасный и качественный отдых в своей стране. За неполные 11 месяцев 2012 года в Таиланде скончались 64 россиянина, пишет РИА "Новый Регион".

