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Инциденты с русскими туристами свести к минимуму обещают власти Таиланда
За 11 месяцев 2012 года в Таиланде скончались 64 россиянина.
Россия и Таиланд углубят сотрудничество, чтобы минимизировать количество инцидентов с участием русских в королевстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с тайским коллегой Сурапонгом Товитякчайякуном в Москве.
По его информации, Таиланд в 2012 году посетило 1,3 млн российских туристов. Лавров сообщил, что в ходе переговоров стороны договорились углублять сотрудничество, чтобы минимизировать, а в идеале – исключить инциденты, которые случаются с русскими в Таиланде, сообщает РИА «Новости».
Со своей стороны, глава МИД Таиланда сообщил, что предпринимает все меры, чтобы гарантировать безопасный и качественный отдых в своей стране. За неполные 11 месяцев 2012 года в Таиланде скончались 64 россиянина, пишет РИА "Новый Регион".
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