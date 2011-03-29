Сингапур заинтересовался зоной в Ванино

25 марта делегация из Сингапура под руководством Филипа Йео, специального советника по экономическому развитию Секретариата Премьер-министра республики, посетила портовую особую экономическую зону в Ванино-Советско-Гаванском транспортном узле.

Здесь имеются железнодорожные пути, аэропорт, строится автомобильная дорога. Есть и большие резервы электрической энергии, для обеспечения дополнительных объемов возводится ТЭЦ. Прорабатывается вопрос о создании контейнерного терминала мощностью 2,5 млн тонн. Географическое положение порта Советская Гавань позволяет с минимальными затратами построить глубоководные причалы. Одним из преимуществ ПОЭЗ по сравнению с портами соседнего Приморья хабаровское правительство считает экономию порядка тысячи километров пути при доставке грузов в США. Для роста объема железнодорожных перевозок к портовой особой экономической зоне ОАО «РЖД» в настоящее время осуществляет модернизацию железной дороги, строя дополнительные тоннели. Это позволит увеличить пропускную способность на данном участке с 30 до 90 миллионов тонн. Завершить строительство намечено уже в 2013 году.

На презентации это звучало убедительно. Вот сингапурцы и решили на месте оценить ситуацию и в дальнейшем принять решение о возможности сотрудничества и инвестиций.