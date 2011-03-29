Икра ждет возрождения рынка

По словам рыбопромышленников, ситуация со сбытом минтая стабильная. Как и в прошлые годы, основной рынок сбыта - это Китай, причем в этом году цена хоть немного и снизилась и составляет в среднем $1 250 за тонну, особых потрясений, связанных с радиационной обстановкой в Японии, на рынке нет. Исключение составляет икра минтая. Аукционы по ее продаже отменены, так как основные покупатели - японские компании.

«Японцам сейчас не до этого. Поэтому все гадают, что будет с ценой. Ведь часть перерабатывающих заводов в Японии находилась в пострадавшем районе. Но надеемся, что японские партнеры все же станут покупать, и падения цен не будет, - говорит один из участников рынка. - Оптимизм связан с тем, что рынок Японии потребляет в год около 45 тысяч тонн икры минтая. Их них 25 тысяч поставляют рыбаки Дальнего Востока. Остальной объем дают американские компании, и в этом году они не увеличивают свои поставки».

Правда, как отметили в нескольких компаниях, сейчас не совсем ясен вопрос логистики, так как пока нет понимания, будут ли суда обходить проливы в японском море. По словам генерального директора ОАО «Находкинская БАМР» Петра САВЧУКА, они уже подали заявку на возможную проводку транспортов ледокольным флотом через пролив Лаперуза. «Также мы будем проводить дополнительные анализы продукции, приходящей во Владивосток и предназначенной для рынка Европы, так как там обращают на это внимание и требуют от нас полного отчета и документального подтверждения безопасности продукции. Что касается работы судов, то она проходит в обычном режиме. Все наши траулеры оснащены дозиметрами, и капитаны судов получили указание постоянно снимать показания, чтобы не было угрозы для здоровья экипажам», - говорит он.

Оперативно на ситуацию в Японии отреагировали ученые ТИНРО-Центра. Их суда выполняют мониторинг радиоактивного фона согласно поручению Росрыболовства по контролю безопасности промысловых гидробионтов и показателей среды их обитания.

По словам первого заместителя гендиректора ТИНРО-Центра Юрия БЛИНОВА, на все научно-исследовательские суда, находящиеся в море, возложена обязанность мониторинга, включая контроль радиационного фона среды, сбора проб воды, донных отложений и гидробионтов на предмет радиоактивных элементов. Собранные образцы после предварительных измерений отправятся для дальнейшего анализа в лаборатории ТИНРО-Центра. В настоящее время в море находится четыре НИСа ТИНРО-Центра: «Профессор Кизеветтер», «Профессор Леванидов» - в Охотском море в районе западной Камчатки, «ТИНРО» - в северо-западной части Тихого океана, «Профессор Кагановский» прошел через Сангарский пролив и идет мимо о. Хоккайдо (с тихоокеанской стороны) к Южным Курилам, где будет вести съемки в течение десяти дней. По имеющимся сообщениям с судов, радиоактивность во всех районах находится на уровне фоновых значений, т.е. в норме.

Возможно, что и в дальнейшем рыбаки региона не понесут сильных потерь. По словам заведующего лабораторией промысловой океанографии Геннадия ХЕН, вдоль тихоокеанского побережья Курильских островов с севера течет морское течение Ояйсио, которое достигает острова Хоккайдо. Неподалеку от места происшествия оно встречается с течением Курасио и следует на восток в открытые воды Тихого океана. Уровень воды в Японском море выше Тихого океана почти на пять метров, поэтому через Сангарский пролив попадание вредных веществ в Японское море исключено. Что касается направлений ветров, то они дуют в этот период на восток и северо-восток. В Приморье воздушные массы из Японии доходят довольно редко, и то только в летний период. Поэтому сейчас говорить об опасности для Приморья нет оснований.

Заведующий лабораторией прикладной экологии и токсикологии Михаил СИМОКОНЬ отметил, что для того, чтобы вредные вещества накопились в мышцах рыбы, требуется немало времени. Период полураспада изотопов йода всего восемь дней. Тем более, что вероятности попадания опасного планктона в Японское море на данный момент нет благодаря гидрологическим спецификам этого района. А научный сотрудник этой же лаборатории Галина БОРИСЕНКО пояснила: «На сегодняшний день не стоит говорить о радиоактивном заражении водных биоресурсов в открытых водах Тихого океана. Существует ведь значительное перераспределение того же цезия-137 в воздушной среде и в водной, в последней – за счет активного перемешивания океанических вод, что приводит к малой концентрации опасных веществ. Чтобы содержание вредных веществ в покровных тканях рыб Тихого океана превысило допустимую санитарную норму, даже для пелагических (обитателей верхних слоев воды) рыб, необходим очень серьезный и большой выброс».

Тем не менее возможные проблемы могут возникнуть через несколько месяцев. По словам Петра Савчука, они сегодня уже известили Россрыболовство, что их компания не будет вести промысел лимонемы. Решение принято, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье экипажей. Кроме того, вопрос сбыта лимонемы останется открытым. Еще в одной компании также заявили о том, что, скорее всего, их суда не выйдут на промысел данного объекта.