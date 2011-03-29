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ОАО «Дальсвязь» подало заявление о внесении записи в Единый госреестр юрлиц о прекращении деятельности
ОАО «Дальсвязь» 25 марта подало заявление о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности в связи с присоединением к ОАО «Ростелеком». Датой завершения присоединения будет являться дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ОАО «Дальсвязь».
В ходе реорганизации обыкновенные и привилегированные акции, а также облигации «Дальсвязи» будут конвертированы в обыкновенные акции и облигации, соответственно, ОАО «Ростелеком». Конвертация произойдет одновременно с внесением в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности «Дальсвязи» в связи с присоединением к «Ростелекому», что предположительно ожидается 1 апреля 2011 года.
В результате проводимой реорганизации будут прекращены торги ценными бумагами «Дальсвязи», включая акции, депозитарные расписки и облигации.
Напомним, что решение о создании на базе ОАО «Ростелеком» объединенной компании путем присоединения 7 межрегиональных компаний ОАО «Центртелеком», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Волгателеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Южная телекоммуникационная компания», и ОАО «Дагсвязьинформ», было принято на годовом общем собрании акционеров «Ростелекома» 26 июня 2010 года. Акционеры всех присоединяемых компаний также проголосовали за реорганизацию летом 2010 года на своих годовых собраниях.
Досье «ЗР»
ОАО «Дальсвязь» оказывает услуги в Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области. Акции компании обращаются на фондовой бирже РТС и на фондовой бирже ММВБ. АДР компании торгуются на внебиржевом рынке США, а также на Frankfurt Stock Exchange и Berlin Stock Exchange. Основным акционером компании является ОАО «Связьинвест», которое владеет 50,6% голосующих акций (38,1% уставного капитала компании).
«Ростелеком» уже создал на базе существовавших филиалов МРК 73 региональных филиала, в том числе 7 на Дальнем Востоке - Приморский, Хабаровский, Амурский, Сахалинский, Камчатский, Магаданский и Сахателеком (Республика Саха (Якутия). Для управления региональными филиалами сформированы семь макрорегиональных филиалов «Ростелекома», в том числе Дальневосточный со штаб-квартирой во Владивостоке.
Тем временем акционеры «Дальсвязи» на внеочередном собрании в марте внесли изменения в положение о совете директоров, которые позволят членам совета получить вознаграждение по итогам 2010 года, несмотря на то, что компания с апреля прекратит существование.
В сообщении компании говорится, что норматив вознаграждения членам совета директоров утвержден в размере 0,65% от OIBDA (аналитический показатель, означающий операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. - Прим. авт.) «Дальсвязи» по российских стандартам бухгалтерской отчетности по результатам 2010 финансового года.
Изменения касаются всех членов советов директоров, которые работали после годового собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2010 года, до присоединения «Дальсвязи» к «Ростелекому» (запланировано на 1 апреля).
Собрания с аналогичной повесткой дня провели все межрегиональные компании (МРК) «Связьинвеста». Отметим, что вопрос о вознаграждениях уже входил в повестку собраний акционеров МРК, состоявшихся в ноябре прошлого года. Тогда принятие решений о вознаграждениях заблокировал «Связьинвест». Этому предшествовала скандальная отставка гендиректора госхолдинга Евгения ЮРЧЕНКО. С 1 октября новым гендиректором «Связьинвеста» был назначен вице-президент «Ростелекома» Вадим СЕМЕНОВ.
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