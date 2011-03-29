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Мэры ответят за рыбные рынки
29 Марта 2011, 01:36 | Дальний Восток
На заседании правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса первый вице-премьер Виктор ЗУБКОВ заслушает отчет глав городов по организации торговли рыбопродукцией.
Напомним, на расширенном заседании коллегии Росрыболовства первый заместитель председателя правительства особое внимание уделил проблемам рынка рыбной продукции. Потребительские цены на рыбу и морепродукты высоки, однако денежный оборот осуществляется не в пользу производителей.
Автор: По сообщениям информагентств
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