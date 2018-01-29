www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.83 р. 100 JPY: 51.23 р.
EUR: 69.61 р. 10 CNY: 88.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком" устраняет цифровое неравенство на Дальнем Востоке

29 Января 2018, 14:44 | Дальний Восток

На Дальнем Востоке «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом 204 населенных пункта по проекту устранения цифрового неравенства

«Ростелеком» построил 204 точки доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН) на Дальнем Востоке.

Количество малых населенных пунктов в регионах ДФО, где теперь есть высокоскоростной интернет: Амурская область – 86, Приморский край – 51, Хабаровский край – 28, ЕАО – 17, Сахалинская область – 14, Саха (Якутия) – 5. Камчатский край – 3.

Проект устранения цифрового неравенства предусматривает строительство точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. В целом по стране такие точки должны быть построены почти в 14 тыс. населенных пунктов.

Напомним, что с августа 2017 года доступ в интернет в этих точках предоставляется бесплатно.

«Сегодня более 70 000 жителей в малых населенных пунктах могут пользоваться скоростным интернетом. Для этого мы проложили более 2,5 тысячи километров оптических линий связи. При строительстве точек мы параллельно обеспечиваем скоростным интернетом больницы и другие социально значимые учреждения в отдаленных районах. Интернет помогает повышать качество жизни на удаленных и труднодоступных территориях», – отметил Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Подключиться к интернету можно с мобильного телефона, ноутбука, планшета и других устройств с модулем Wi-Fi.

Подробная информация об услуге представлена на сайте компании (www.rt.ru) в разделе «Wi-Fi сельской местности».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: интернет  Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru