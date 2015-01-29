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Реальные сроки таможенных процедур в России составляют от 4 до 7 дней

29 Января 2015, 17:36 | Дальний Восток
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан ДАВЫДОВ считает, что Россия достойна более высокого места в рейтинге Всемирного банка по разделу «международная торговля».
 
Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции во Владивостоке в Дальневосточном таможенном управлении, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Золотой Рог» о сроках таможенных процедур в России и их соответствии мировым практикам.

- В последнем рейтинге, который учитывал итоги 2014 года, Россия поставлена на низкое - 155 место, - прокомментировал Руслан Давыдов. – Всемирный банк считает, что общий срок оформления экспортных грузов в России составляет 21 день, импортных - 22 дня. Вместе с тем, банк признал, что собственно таможенные операции на российской границе осуществляются в пределах одного дня. Время считается в днях, даже если оформление занимает полчаса. Кстати, столько же времени занимает таможенная операция в Сингапуре, которому рейтинг Всемирного банка отвел первое место.

- Мы не согласны с такой низкой оценкой, - говорит заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России. - Введенное в России электронное декларирование позволяет таможенной службе жестко контролировать сроки, в том числе на получение участниками ВЭД документов в ведомственных органах.

- Если следовать не методике расчетов экспертов Всемирного банка, а фактам, зафиксированным нашими электронными системами, то время, которое банк оценивает в 21 и 22 дня, реально составляет от 4 до 7 дней, - подытожил Руслан Давыдов.

И все же ситуация с перемещением товаров через российскую границу требует улучшения, признают в Федеральной таможенной службы России. В первую очередь это относится к срокам получения участниками ВЭД разрешительных документов. Здесь предстоит совместная работа всех ведомств, занятых регулированием внешней торговли, а их согласно дорожной карте более 20. ФТС определена координирующим ведомством по совершенствованию таможенного администрирования, реализации так называемой «дорожной карты». Собственно таможенные операции занимают в любой внешнеторговой операции, начиная от заключения сделки, погрузки контейнера на корабль в стране экспорта и ввоз его с РФ, от 8 до 14%.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рейтинг  ВЭД  ФТС  всемирный банк  таможня 



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