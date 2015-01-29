www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.95 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.15 р. 10 CNY: 95.03 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Энергетика
Распечатать

В Приморском крае за год похищено электроэнергии на сумму 41,5 млн рублей

29 Января 2015, 15:07 | Дальний Восток

По итогам 2014 года хищения электроэнергии на Дальнем Востоке сократились 36,9%.

Итоги 2014 года по борьбе с неучтенным потреблением электроэнергии подвело ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в состав холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-центре ОАО «ДЭК». В течение прошедшего года сотрудники компании совместно с персоналом сетевых организаций и управляющих компаний выявили около 5 тысяч фактов незаконных подключений к электросетям в объеме более 34 миллионов киловатт-часов. Снижение объемов несанкционированного потребления электроэнергии составило 36,9% по сравнению с аналогичными цифрами 2013 года.

Ущерб, понесенный компанией в результате нарушений, составил более 111 миллионов рублей: 92,4 из них были добровольно оплачены абонентами после составления актов. Самое большое количество незаконных подключений электросетям было выявлено на территории Приморского края – более 1,9 тысячи случаев на общую сумму более 41,5 миллионов рублей. В Амурской области незаконных подключений меньше по количеству, но больше по объему – там зафиксировано более 1,8 тысячи подключений на сумму более 45 миллионов рублей. В Хабаровском крае эти цифры составили около 850 подключений на сумму, превышающую 19 миллионов рублей, в Еврейской автономной области – почти 220 случаев на общую сумму 5 миллионов рублей.

- Снижение объемов неучтенного потребления ресурса – результат ужесточения законодательной базы в отношении хищений электроэнергии, а также модернизации сетевого оборудования и применение потребителями современных приборов учета, защищенных от несанкционированного вмешательства в их работу, - говорит заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК» Сергей Хитун.

Напоминаем, что в случае непогашения стоимости похищенной электроэнергии в добровольном порядке она будет взыскана принудительно, через суд. Кроме того, нарушители могут поплатиться за свои действия не только материально – самовольное вмешательство в электрическое оборудование может закончиться серьезной травмой или даже летальным исходом.

Досье "Золотого Рога": Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: электроэнергия  ДЭК  хищения 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним15:42, 29.01.2015#

    Элетроэнергия и ГСМ а России должны быть бесплатные!! Долой Окупацию России !!

  • 12315:57, 29.01.2015#

    КАК ГОСУДАРСТВО ЕДРИЛЛОВСКОЕ НАС ОБВОРОВЫВАЕТ- ТАК И МЫ ЕГО!!

  • Псевдоним16:58, 29.01.2015#

    123, Государство не Едриловское, А Окупационная администрация и Пятая колонна обваровывает Его, и тебя срижёт как овцу. . . Проснитесь стадо Баранов. .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru