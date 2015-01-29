В Приморском крае за год похищено электроэнергии на сумму 41,5 млн рублей

По итогам 2014 года хищения электроэнергии на Дальнем Востоке сократились 36,9%.

Итоги 2014 года по борьбе с неучтенным потреблением электроэнергии подвело ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в состав холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-центре ОАО «ДЭК». В течение прошедшего года сотрудники компании совместно с персоналом сетевых организаций и управляющих компаний выявили около 5 тысяч фактов незаконных подключений к электросетям в объеме более 34 миллионов киловатт-часов. Снижение объемов несанкционированного потребления электроэнергии составило 36,9% по сравнению с аналогичными цифрами 2013 года.

Ущерб, понесенный компанией в результате нарушений, составил более 111 миллионов рублей: 92,4 из них были добровольно оплачены абонентами после составления актов. Самое большое количество незаконных подключений электросетям было выявлено на территории Приморского края – более 1,9 тысячи случаев на общую сумму более 41,5 миллионов рублей. В Амурской области незаконных подключений меньше по количеству, но больше по объему – там зафиксировано более 1,8 тысячи подключений на сумму более 45 миллионов рублей. В Хабаровском крае эти цифры составили около 850 подключений на сумму, превышающую 19 миллионов рублей, в Еврейской автономной области – почти 220 случаев на общую сумму 5 миллионов рублей.

- Снижение объемов неучтенного потребления ресурса – результат ужесточения законодательной базы в отношении хищений электроэнергии, а также модернизации сетевого оборудования и применение потребителями современных приборов учета, защищенных от несанкционированного вмешательства в их работу, - говорит заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК» Сергей Хитун.

Напоминаем, что в случае непогашения стоимости похищенной электроэнергии в добровольном порядке она будет взыскана принудительно, через суд. Кроме того, нарушители могут поплатиться за свои действия не только материально – самовольное вмешательство в электрическое оборудование может закончиться серьезной травмой или даже летальным исходом.

Досье "Золотого Рога": Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.