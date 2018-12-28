Что ждет россиян с 1 января: основные изменения законодательства в 2019 году

Налоговики смогут получать сведения об организации у ее аудиторов

С 1 января инспекторы смогут истребовать у аудитора сведения в двух случаях:

- клиент аудитора не передал налоговикам данные при выездной проверке или при проверке сделки между взаимозависимыми лицами;

- поступил запрос от компетентных органов иностранных государств.

Аудиторы должны будут предоставить сведения, если соблюдаются два условия:

- сведения требуются для расчета налогов, сборов, страховых взносов;

- сведения получены при осуществлении аудиторской деятельности или оказании связанных с ней услуг.

Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 231-ФЗ

Организации смогут учитывать расходы на отдых работников и их семей в России

С 1 января 2019 года в расходах на оплату труда разрешат учитывать "отпускные" затраты:

- на проезд;

- проживание и питание, если оно включено в стоимость;

- санаторно-курортное обслуживание;

- экскурсии.

Минфин разъяснил: для учета затрат нужен договор между работодателем и туроператором или турагентом. Если организация заключит договор напрямую с исполнителем услуг, например с отелем, учесть расходы будет нельзя.

Путевку можно приобрести для работников, их супругов, родителей, а также детей или подопечных в возрасте до 18 лет (если они учатся по очной форме - до 24 лет).

Затраты нормируются: не более 50 тыс. руб. в год на каждого туриста. При этом общая сумма затрат организации на путевки, ДМС и оплату медуслуг работникам не должна превысить 6% от суммы расходов на оплату труда.

Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ

Можно будет уточнять счет УФК по платежам в бюджет

С 2019 года вы сможете уточнять счет Федерального казначейства в платежке по налогам, страховым взносам, сборам, пеням, а также штрафам. Есть три условия:

- с даты платежа прошло не больше трех лет;

- уточнение не приведет к образованию недоимки;

- деньги поступили в бюджет, несмотря на ошибку в платежке. Это можно проверить при сверке расчетов с инспекцией.

Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 232-ФЗ

Возврат товара оформляйте по-новому

Налоговики рекомендуют продавцам начиная с 1 января при возврате оформлять корректировочные счета-фактуры независимо от того:

- принял ли покупатель товары на учет;

- когда была отгрузка: до нового года или после;

- возвращается вся партия товара или ее часть.

В корректировочный счет-фактуру нужно внести ту же ставку, что была в первоначальном документе.

Один экземпляр корректировочного счета-фактуры передайте покупателю, если он плательщик НДС. Покупатель должен будет восстановить принятый к вычету налог.

Документ: Письмо ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@

Российским организациям и ИП не надо будет перечислять "налог на Google"

Если иностранная организация реализует электронные услуги в России, то с 2019 года должна будет сама платить НДС. Российские организации и ИП, которые покупают услуги, перестанут быть налоговыми агентами. Чтобы получить вычет, им понадобится договор или расчетный документ с указанием суммы НДС, ИНН и КПП продавца, а также платежки.

Документ: Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ

Коэффициент-дефлятор для УСН равен 1,518

В целях применения главы НК РФ об УСН коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно. Обычно на него индексируется предельный размер доходов для перехода на УСН и сохранения права применять спецрежим. На 2017 - 2019 годы индексация приостановлена. Поэтому установление коэффициента-дефлятора на 2019 год влияния на компании не оказывает. Лимиты по доходам для них следующие:

- для применения УСН в 2019 году - не более 150 млн руб. по итогам отчетного (налогового) периода;

- для перехода на УСН с 2019 года - не более 112,5 млн руб. за 9 месяцев 2018 года.

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 N 595

Увеличен коэффициент-дефлятор для ЕНВД

При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1). Показатель на 2019 год составляет 1,915. Сейчас он равен 1,868.

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 N 595

Отчитываться по ЕНВД за IV квартал 2018 года нужно по новой форме

В новую форму добавили разд. 4 для отражения расходов ИП на покупку онлайн-кассы. Эти затраты отражаются и в разд. 3 - для них добавили строку 040.

Есть и другие несущественные различия форм, например: в них заменены штрихкоды, из титульного листа удалили строку для кода ОКВЭД.

Напомним, в июле 2018 года ФНС направляла рекомендуемую форму декларации по ЕНВД. Новый бланк отличается от нее штрихкодами и названиями некоторых строк.

Документ: Приказ ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@

За движимое имущество не надо платить налог

С нового года налог на имущество надо будет платить только по недвижимости. Движимое имущество перестанет быть объектом обложения независимо от того, подпадало ли оно под льготу раньше.

Сейчас каждый регион сам решает вопрос о налоге с движимого имущества, которое до 2018 года подпадало под федеральную льготу.

Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ

К пилотному проекту ФСС добавятся 11 регионов

Прямая выплата пособий через ФСС с января будет и в следующих регионах: республики Ингушетия, Марий Эл, Хакасия, Чечня, Чувашия, Камчатский край, Владимирская, Псковская и Смоленская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа. С июля к ним присоединятся еще 9 регионов.

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1459

Возрастет предельная база по "больничным" и пенсионным взносам

Предельная база по страховым взносам на случай ВНиМ составит 865 тыс. руб., а по взносам на ОПС - 1 150 тыс. руб. На 2018 год лимиты 815 тыс. руб. и 1 021 тыс. руб. соответственно.

Напомним, что взносы на случай ВНиМ не начисляются на суммы выплат и других вознаграждений, превышающие предельную величину базы. А вот пенсионные взносы после того, как исчерпан лимит, взимаются по меньшему тарифу - 10%.

Для медицинских взносов предельная база не устанавливается с 2015 года.

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 N 1426

Малому и среднему бизнесу не продлили льготу по страховым взносам

Сейчас для некоторых видов деятельности на УСН и ПСН, а также для аптек и фармацевтов на ЕНВД предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов: 20% - на ОПС (до предельной базы) и 0% - на ОМС и по ВНиМ. С 2019 года действие льготы прекратится, и, если нет других льгот, придется перейти на общий тариф: 30% вместо 20%.

Документы: Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ; Письмо Минфина России от 01.08.2018 N 03-15-06/54260

Для ИП без работников вырастут взносы на пенсионное и медицинское страхование

На ОМС в 2019 году нужно будет перечислить 6 884 руб. вместо нынешних 5 840 руб.

Взносы на пенсионное страхование зависят от суммы годового дохода:

- не более 300 тыс. руб. - платеж 29 354 руб.;

- больше 300 тыс. руб. - платеж составит 29 354 руб. + 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб., но не более 234 832 руб.

"Больничные" взносы ИП перечислять по-прежнему не обязан.

Документ: Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ

Нельзя пользоваться форматами фискальных документов версии 1.0

С 1 января 2019 года версия ФФД 1.0 утрачивает силу. Нужно обратиться к производителю ККТ и перейти на версию 1.05. Обратите внимание: не все модели касс ее поддерживают.

ФНС разъяснила: переход пользователей с версии 1.0 на версию 1.05 проходит без замены фискального накопителя и без перерегистрации ККТ в налоговых органах.

Кассы, которые не переведены на ФФД 1.05, налоговики сами будут снимать с учета. После обновления их можно снова зарегистрировать.

Документ: Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@



Пробивать чеки нужно с учетом новой ставки НДС

ФНС поменяла форматы чеков ККТ. Основные корректировки, которые действуют с января:

- учли повышение ставки НДС с 2019 года;

- название тега 1162 "код товарной номенклатуры" поменяли на "код товара", чтобы использовать тег для маркированных товаров.

Обновите программное обеспечение, чтобы отражать операции корректно.

ФНС выпустила разъяснения об обновлении ККТ под новую ставку. Они важны и для тех, кто не успевает обновить кассы до конца года, и для тех, кто уже это сделал. Первым дали отсрочку, вторым разрешили вручную менять настройки кассы, если в новом году понадобится пробить чек со старой ставкой.

Документ: Приказ ФНС России от 22.10.2018 N ММВ-7-20/605@

МРОТ повысят до 11 280 руб.

Минтруд утвердил прожиточный минимум трудоспособного населения за II квартал 2018 года - 11 280 руб. Значит, с 2019 года таким же будет МРОТ. Сейчас минимальная зарплата равна 11 163 руб.

Документы: Федеральный закон от 28.12.2017 N 421-ФЗ; Приказ Минтруда России от 24.08.2018 N 550н