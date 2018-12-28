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Операторы связи подготовились к пиковым нагрузкам в новогодние праздники
«МегаФон» осуществил комплексную подготовку сети к работе в условиях повышенной нагрузки в новогодние и рождественские праздники. В новогоднюю ночь обычно происходит увеличение объема голосового и интернет-трафика в 2 – 3 раза. Предпринятые меры дадут возможность клиентам «МегаФона» в любое время быть на связи с близкими и делиться с ними радостными моментами праздника.
Новый год для телеком-операторов – своего рода экзамен на профессионализм, тест на работоспособность сети. В праздничные дни все хотят поздравить друг друга, выложить в соцсеть или отправить по мессенджеру фото или видео. Как следствие, нагрузка на сети возрастает в разы. Поэтому подготовка к новогодним торжествам здесь ведется заранее.
Как и в прошлом году, специалисты Дальневосточного филиала «МегаФона» расширили магистральные каналы, в том числе на междугородных и международных направлениях, увеличили емкость базовых станций, организовали резервирование всех критически важных элементов и подсистем сети связи. Расширены межоператорские направления, чтобы исключить потерю вызовов при звонках на сторонних операторов связи.
Особое внимание уделено обеспечению качественной и стабильной мобильной связи в местах массовых новогодних гуляний. Оператор нарастил емкость базовых станций, обслуживающих центральные площади и парки городов Дальнего Востока и Восточной Сибири. За работой сети во время новогодних и рождественских праздников будут следить оперативные дежурные, при этом работа базовых станций, обслуживающих места массовых гуляний, будет на особом контроле.
«Для того, чтобы у наших абонентов была качественная и надежная связь в новогодние праздники, мы проводим большую подготовительную работу на сети, а затем внимательно следим за ее работой, - отмечает технический директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Петр Солодовник. – При этом, нужно понимать, что сеть связи – это огромная по своим масштабам совокупность множества элементов, на работу которой постоянно влияет большое количество факторов, включая природно-климатические условия. Все-таки зимы на Востоке России суровые. Поэтому мы важное значение придаем также резервированию каналов связи, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации, абонент оставался на связи».
Досье "Золотого Рога": ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей. «МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» — признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных, первым в России ввёл в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-Advanced (4G). Акции «МегаФона» торгуются на Московской бирже с символом MFON. Дополнительная информация о «МегаФоне» и представляемых продуктах и услугах размещена на сайте http://www.megafon.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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