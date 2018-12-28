Об умении читать между строк

Группа ННК подвела предварительные итоги уходящего года

Иногда за сухими фразами официального пресс-релиза крупной компании стоят судьбы многих людей и стабильность целых регионов. В конце декабря президент группы компаний ННК Эдуард ХУДАЙНАТОВ провел производственное совещание с генеральными директорами добычных и сбытовых предприятий, в рамках которого ННК определилась с основными задачами на 2019 год. Увидев размещенный пресс-службой компании материал, деловая газета «Золотой Рог» решила вспомнить ряд публикаций, посвященных деятельности ННК в Приморье.

Поводом для написания этого материала стал пресс-релиз группы компании ННК о подведении итогов работы и определении новых задач на 2019 год. Помимо планов по увеличению производственных показателей и повышению эффективности работы, глава компании дал указание руководителям предприятий уделять особое внимание социальной политике в регионах присутствия, а также улучшению условий труда и повышению уровня промышленной безопасности.

Социально ответственный бизнес

Радует, что от лица первого человека компании заявлено о продолжении ведения социально-ответственного бизнеса в регионе. Издание уже рассказывало об успешном примере такой политики и счастливом разрешении ситуации с заправками в удаленных и малонаселенных районах Дальнего Востока. Напомним, что из таких населенных пунктов уходят так называемые независимые операторы, объясняя это нестабильностью на топливном рынке и снижением доходов. Группа компаний ННК берет под свое крыло АЗС, от которых отказываются независимые компании, обеспечивая тем самым бесперебойные поставки топлива в целые районы.

Уверены, что, прочитав этот материал, жители Милоградово, Тернея и Пластуна облегченно вздохнут – компания ННК продолжит датировать работу АЗС рядом с их домами. В противном случае до ближайшей заправочной станции приходилось бы добираться за десятки километров.

От себя отметим, что именно в таких кризисных ситуациях проявляется принципиальная разница между независимыми и сетевыми АЗС, за которыми стоит крупная компания. Первые при снижении рентабельности просто сворачивают свою деятельность, сетевики же осознают ответственность и продолжают работать, покрывая убытки за счет собственных ресурсов. Ведь столь большая социальная нагрузка в регионах присутствия влечет и большие траты – так, работа трех выше обозначенных АЗС потребует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год. При этом нефтяники берут на себя ответственность и за другие регионы ДФО: аналогичная ситуация повторяется в Амурской области, и в сеть ННК включается АЗС в поселке Овсянка. "Золотой Рог" писал об этом.

Заправиться и отдохнуть

Нам, избалованным жителям Владивостока и других крупных населенных пунктов сложно в принципе понять, что можно испытывать проблему с заправкой своих автомобилей и ехать до ближайшей АЗС за 70 км! Мы еще и выбираем, где качественнее бензин и вкуснее кофе. Кстати, о кофе. За что я люблю заправки сети ННК – за кофе и свежую выпечку.

Что особенно радует, ребята постоянно пытаются придумать что-то новое: едешь и гадаешь – что появилось интересного в этот раз. Заехал на днях – внутри стоят украшенные новогодние елочки, сразу совсем другое настроение. По таким мелочам видно отношение к клиентам и, в принципе, стиль работы компании.





Участие в жизни Владивостока

Группа компаний ННК активно участвовала в различных аспектах жизни приморской столицы. Например, к началу учебного года предприятие подарило Владивостоку автобус, который особенно порадовал студентов и преподавателей ДВФУ. Благодаря новому комфортабельному участнику движения – МАЗ -203, мэрии удалось решить острую проблему на маршруте, связывающем центр города и кампус университета на острове Русский.

«От нашей работы зависит стабильность и рост качества жизни в регионах присутствия. Поэтому мы активно развиваем социальные проекты, в том числе, нацеленные на поддержку молодежи, ветеранов, пенсионеров. Надеемся, с появлением еще одного автобуса ваша жизнь станет более комфортной, и больше времени будет оставаться как на учебу, так и на студенческую жизнь – яркую, творческую, веселую» - прокомментировал передачу автобуса под нужды студентов Эдуард Худайнатов.

Поддерживала компания ННК и значимый для Приморья «полосатый» праздник – День Тигра. В этом году Владивосток вновь широко отметил это яркое событие. В сентябре огромное шествие в ярких костюмах прошло от Покровского парка до центральной площади города, где проходил праздничный концерт. Помимо участия в шествии, ННК установила на центральной площади города специальные шатры, разделенные на тематические зоны. В них участники и гости праздника смогли насыщено и весело провести свое время.





Кстати, в этом году шествие сотрудников компании было особенно красивым, и предприятие заняло второе место в конкурсе на самую яркую колонну, получив из рук главы города диплом и кубок. Возглавил колонну ННК генеральный директор АО «ННК-Нефтепродукт» Виталий Вершинин: «Тема экологии важна для каждого из нас. И каждый должен внести посильный вклад в сохранение красоты нашего родного края. Инвестиции Группы компаний ННК в модернизацию Хабаровского НПЗ позволили значительно снизить нагрузку предприятия на окружающую среду. Это вклад нашей компании в общее дело. И мы постоянно совершенствуем наше производство именно с точки зрения влияния на экологию. День тигра – экологический праздник, привлекающий внимание к проблеме сохранения этих прекрасных животных. И «Центр «Амурский тигр», и Русское географическое общество – большие молодцы. Конечно же, наш коллектив поддерживает идею охраны и защиты амурского тигра – поэтому сегодня мы здесь».

Приоритет: экология

Вклад ННК в улучшение экологии Владивостока участием в празднике не ограничивается. Читатели деловой газеты «Золотой Рог» были по-настоящему удивлены масштабами действий коллектива компании, разворачивающихся на Владивостокской нефтебазе. Предприятие расположено в русле Первой речки и принимает на себя максимальную нагрузку по сбору плавающих отходов, которые образуются по берегам реки. Что только не попадает в этот естественный водоем: бытовые и производственные отходы, автошины, поваленные деревья. По берегам реки расцветают несанкционированные свалки строительного и механического мусора, приводящие к изменению цветности воды, а с наступлением зимы они дополняются еще и свалками снега, собранного на городских территориях.

Компанию эта экологическая катастрофа не устраивала, и предприятие занялось сбором и утилизацией мусора. Ежемесячно собираемые отходы порой достигают 80 м3, что сопоставимо с размерами железнодорожного вагона! Своей деятельностью ННК пытается не допустить ухудшения и без того плачевной ситуации. «Мы добровольно взяли на себя эти обязанности, ведь мы живем во Владивостоке – это наша малая Родина. Поэтому ответственно относимся ко всему происходящему в городе. Помимо реализуемых на предприятии экологических программ, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, помогаем сверх зоны нашей юридической ответственности», - прокомментировали в «ННК-Приморнефтепродукт».





Возможно, в декабре 2019 года мы снова прочитаем сухие строки пресс-релиза Группы компаний ННК. И за каждой из них тоже будет стоять своя история и успехи…