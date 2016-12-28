В Приморье на частном предприятие приостановлено производство пельменей

В Надежденском районе индивидуальный предприниматель, занимающийся производством пельменей, привлекал к работе гражданина Узбекистана, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ФССП Приморского края.

На днях судебные приставы Надеждинского района опечатали помещение, где изготавливалась пищевая продукция. К наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 14 суток предпринимателя приговорил суд за нарушения в сфере миграционного законодательства. Дело в том, что к производству мясного фарша для пельменей бизнесмен привлек гражданина Узбекистана, при этом у иностранца отсутствовало разрешение на трудоустройство.

Сразу же после получения исполнительного документа судебные приставы выехали на место расположения производственного объекта и вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства. Помещение, где изготавливались пельмени, было опечатано, о чем был составлен акт.

В течение всего срока административного наказания судебные приставы будут контролировать исполнение постановления суда.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.