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В Приморье на частном предприятие приостановлено производство пельменей
В Надежденском районе индивидуальный предприниматель, занимающийся производством пельменей, привлекал к работе гражданина Узбекистана, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ФССП Приморского края.
На днях судебные приставы Надеждинского района опечатали помещение, где изготавливалась пищевая продукция. К наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 14 суток предпринимателя приговорил суд за нарушения в сфере миграционного законодательства. Дело в том, что к производству мясного фарша для пельменей бизнесмен привлек гражданина Узбекистана, при этом у иностранца отсутствовало разрешение на трудоустройство.
Сразу же после получения исполнительного документа судебные приставы выехали на место расположения производственного объекта и вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства. Помещение, где изготавливались пельмени, было опечатано, о чем был составлен акт.
В течение всего срока административного наказания судебные приставы будут контролировать исполнение постановления суда.
Иван КРЫШАН.
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