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Терминал встретил миллионную цистерну

28 Декабря 2010, 12:06 | Дальний Восток

28 декабря ООО «РН-Находканефтепродукт» принимает миллионную вагоно-цистерну с нефтегрузами. В этой «юбилейной» цифре заложена десятилетняя история наращивания объемов перевалки нефтепродуктов Находкинского нефтетерминала. Еще в 2000 году была разработана концепция по развитию и реконструкции предприятия, успешная реализация которой и привела к такому результату.

Возможности Находкинского терминала по перевалке нефтепродуктов составляют около 7 млн тонн в год, или, если перевести этот показатель в вагоно-цистерны, порядка 116 тысяч цистерн. Нефтепродукты поступают по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов ОАО «НК «Роснефть» - Комсомольского, Ачинского и Ангарского. Ожидается, что до конца 2010 года грузооборот составит 6,9 млн тонн.

В 2000 году прием нефтегрузов с железной дороги соответствовал первоначальному проекту фронта слива и составлял 250 вагонов в сутки. В 2005 году был получен первый значимый результат реконструкции - была введена в эксплуатацию эстакада слива мазутов пути № 3 с циркуляционным разогревом. Эта технология обеспечивает возможность слива мазута без контакта с паром, что позволяет полностью решить проблему повышенного содержания воды в нефтепродукте в холодное время года.

В 2010 году введена в эксплуатацию новая двусторонняя эстакада слива светлых нефтепродуктов, позволяющая одновременно разгружать 48 вагонов-цистерн. Теперь через новую эстакаду проходит слив всех светлых нефтепродуктов тринадцати наименований - это 7 сортов дизельного топлива, бензин прямогонный, керосин авиационный, бензины автомобильные. Запуск эстакады более чем в 1,5 раза в сравнении с 2000 годом, увеличил возможности выгрузки цистерн.

С момента основания терминала значительно изменились требования промышленной безопасности для такого рода объектов. В рамках инвестиционной программы НК «Роснефть» на протяжении ряда лет осуществляется поэтапная реконструкция основных производственных фондов Находкинского терминала с целью его соответствия не только текущим, но и перспективным нормативам.

«Роснефть» проводит масштабную реконструкцию своих НПЗ, осваивает производство моторных топлив с улучшенными экологическими характеристиками, что открывает новые возможности для ООО «РН-Находканефтепродукт». Поэтому дальнейшая модернизация производства будет продолжена в соответствии с современными потребностями.

Автор: Юлия Толмачева
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