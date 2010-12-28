Владивосток: все ищут "Делмарин"

Кризис - отличный повод всем простить свои долги. Для целого ряда предпринимателей - это лишь прикрытие, они могли не заплатить и в хорошие времена, найдут массу причин и сегодня. Основная проблема состоит в том, что мы, как потребители, заметим, любых услуг, а не только финансовых, готовы многое принимать на веру.

Общения с контрагентами, а попросту говоря, со своими деловыми партнерами, во время финансового кризиса не всегда сулит взаимопонимание и соблюдение мер элементарной порядочности. Несколько компаний уже в течение полугода пытаются всеми законными способами разыскать своего должника - ООО "Делмарин". На первый взгляд приличная фирма, занимающаяся транспортно-экспедиторскими услугами, оказалась "вне зоны доступа".

"Движение - это жизнь", под таким нехитрым лозунгом строила деятельность компании "Делмарин" ее генеральный директор Елена ЦИПУРДЕЙ, сегодня лишь мило поглядывающая на бывших партнеров со своей фотографии. Судя по тому, как ООО движется сейчас, то и дело меняя адреса, слоган, что называется, в жилу. В своем интервью Елена Ципурдей как нарочно обронила фразу: "Клиент всегда судит по тому, как выполнена работа, и уже после первого сотрудничества у него складывается определенное впечатление о компании". Надо сказать, у ее партнеров сложилось...

Сегодня никто из сотрудников компании на телефонные звонки не отвечает. Сайт не работает "по техническим причинам". Офисы по адресам ул. 1-я Морская, 9, ул. Верхнепортовая, 48, что во Владивостоке, закрыты. Регистрация фирмы по юридическому адресу - он же жилой дом - говорит лишь о том, что по данному рабоче-домашнему местонахождению своего горе-клиента найти можно, разве что выставив круглосуточную охрану.

Выяснив, что ни по юридическому, ни по фактическому адресу клиента найти собственными силами нельзя, партнеры решили обратиться в святая святых, т. е. в ИФНС по месту регистрации данного общества, с просьбой оказать содействие в поиске и предоставлении информации о фактическом местоположении компании, которая, возможно, уже ликвидирована, либо переехала. В ответ, заплатив положенный денежный сбор, получили ровно тот же адрес и те же координаты, по которым плательщик не числится. В принципе, этого и следовало ожидать. Оперативной информацией, как правило, налоговая служба не обладает. Первым сигналом о том, что фирма является проблемной, станет предоставление ею "нулевой отчетности". Выискивать доказательства того, что компания в реальности деятельность не осуществляет по месту ее регистрации, налоговая инспекция также вряд ли будет. Основанием могут послужить лишь огромные задолженности перед бюджетом или налоговая проверка, которая должна осуществляться не менее чем 2 раза в год. Выставлять круглосуточные кордоны не в правилах налоговой службы. Так что нахождение должника становится делом рук самого кредитора.

Вопрос, кого еще нагрело ООО "Делмарин", остается открытым. Своих клиентов компания искала как в сфере транспортной логистики, внешнеэкономических операций, так и в консалтинге и таможенных услугах... Да еще промышляла поставками на российский рынок "высококачественного", по ее словам, цемента производства крупнейших заводов КНР.

Вполне возможно, что ООО "Делмарин" оказалось элементарно фирмой-однодневкой, от которой многим ее добросовестным партнерам еще придется откреститься. Добропорядочным контрагентам такой компании, как "Делмарин", еще придется самостоятельно уточнить налоговые базы по налогу на прибыль и НДС. Суммы различных пеней и штрафов будут зависеть и от того, как давно налогоплательщик имел дело с "однодневкой". К декларациям налогоплательщику следует приложить пояснительную записку. В ней должно быть указано, что организация (индивидуальный предприниматель) подает уточненные декларации в связи с недостаточностью документальных свидетельств должной осмотрительности при выборе некоторых контрагентов с целью понижения налогового риск. Одновременно в ней должно сообщаться, что взаимоотношения с недобросовестными контрагентами не носят системного характера и умысла получить необоснованную налоговую выгоду, а также содержится просьба учесть добровольно предпринятые меры при отборе объектов для проведения выездной налоговой проверки.

Самые главные выводы, который мы должны сделать в подобных ситуациях:

1. Найдя контрагента, следует установить с ним личный контакт, что, по сути, означает запрет на согласование условий договора просто по электронной почте или по телефону.

2. Договоры должны быть стандартными, а при их заключении необходимо проверить личность и полномочия лица, подписавшего договор, запросив, в частности, копию его паспорта, а также собрать информацию о месторасположении поставщика и его складов, где хранятся предполагаемые к покупке товары. Одновременно проверьте загодя факт регистрации контрагента в ЕГРЮЛ и приложите распечатку к договору, а также удостоверьтесь о возможности реального исполнения договора (наличии у него работников, транспортных средств и т.п.).

3. Следуйте условиям договора, если он содержит понятие "предоплата", требуйте ее. Расчеты следует осуществлять исключительно денежными средствами, но ни в коем случае не векселями. Стоит воздержаться и от расчетов с привлечением третьих лиц. Причем откладывать платежи не стоит, поскольку это наведет налоговую инспекцию на мысль о том, что задолженность накапливается специально.

4. Если есть вопросы по возврату денег и осуществлению услуг к сроку, сразу уточняйте время и параметры возврата. На вас, как на нудных партнеров, будут смотреть волком, но все условия выполнят в лучшем виде.

5. Если вы попали на деньги, не стесняйтесь их возвращать обратно. Это совсем не значит, что вы должны с кайлом стоять под дверью ваших бывших партнеров и коллег. Напишите им письмо, - другое, добивайтесь письменного ответа.

6. Всегда храните договоры, счета-фактуры и другие полезные документы. Затем с этими бумагами и желательно после консультации с юристом направляйтесь с заявлением в суд. Конечно, резонансное дело сулит большую огласку и, быть может, окончание в вашу пользу. Однако ожидание и убеждение других собратьев по несчастью отнимает массу времени, тем более если оно сопряжено с поиском денег для госпошлины. А "ковка железа" все же надо "не отходя от кассы". Да и, кроме того, если это дело затронуло ваши права как потребителя, от любой пошлины оно освобождено.

Итак, посчитайте ваши убытки и задумайтесь, подавая иск в суд, идете ли вы на принцип и хотите просто добиться справедливости или все же возврат денег вы ставите во главу угла. К слову сказать, что именно из-за того, что людей останавливает процесс сбора справок, трата времени на судебные заседания, виновные, а проще говоря "кидалы", продолжают мастерить свой бизнес.