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Менеджер ВМТП уселся сразу в три кресла
Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) назначил генеральным директором двух своих «дочек» - ООО «ФЕСКО Авто» и ООО «М-Порт», а также президентом ООО «Национальная контейнерная компания» заместителя гендиректора ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в FESCO) по корпоративно-правовым вопросам Виктора ПОМЕЛОВА.
Ранее все эти три должности занимал Николай ОВЧИННИКОВ, покинувший группу по собственному желанию.
Досье "ЗР"
В транспортную группу FESCO входят ДВМП, ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Русская Тройка» (создано на паритетных началах с ОАО «Российские железные дороги»), FESCO ESF Ltd - фидерный контейнерный перевозчик на Балтике, ЗАО «Дальрефтранс», ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ЗАО «Владивостокский контейнерный терминал», ООО «Феско интегрированный транспорт».
Ольга Добролюбова, "Золотой Рог".
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