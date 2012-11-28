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ДФО наращивает угледобычу
28 Ноября 2012, 11:36 | Дальний Восток
По данным Дальнедра за 9 месяцев 2012 года в ДФО объем добычи угля вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8% и превысил 25,6 млн тонн.
Наибольший вклад в добычу угля в округе обеспечили Приморский край, на долю которого пришлось 28,6%, хотя добыча здесь несколько снизилась (на 2,4%) и Республика Саха - 32,8%, где в частности, добыча выросла на 1/3.
Отмечается резкое - в 2,5 раза - увеличение добычи угля в Хабаровском крае. На долю края пришлось 16% от общего уровня добычи в ДФО, на Сахалинскую область - 11,9%, Амурскую область – 8,7%.
Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".
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