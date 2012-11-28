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Добыча золота в Дальневосточном федеральном округе растет
28 Ноября 2012, 11:29 | Дальний Восток
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. По данным Дальнедр, за 9 месяцев 2012 года в ДФО добыто более 83 т золота, что почти на 5 т больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
Основной объем добычи золота пришелся на пять регионов: Амурскую, Магаданскую области, Республику Саха (Якутия), Хабаровский край и Чукотский автономный округ. Больше всех золота добыла Амурская область, на долю которой пришлось 24,9% всей добычи. Две трети всего золота получено с коренных месторождений.
Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".
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