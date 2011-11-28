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Дальтехэнерго внедряет новые стандарты безопасности труда на своих объектах в Дальневосточном регионе
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. ОАО «Дальтехэнерго» (входит в состав ОАО «РАО Энергетические системы Востока») проводит масштабную модернизацию системы промышленной и пожарной безопасности труда на энергообъектах.
«На строительных площадках, особенно крупных, всегда есть опасность возникновения несчастных случаев, в том числе связанных и с человеческим фактором», - говорит начальник отдела промбезопасности, охраны труда и лицензирования ОАО «Дальтехэнерго» Татьяна Злобина. – Исключить различные аварии может только совершенствование профессиональных знаний и навыков персонала, и постоянный систематический контроль».
Персонал, прибывающий для выполнения работ на объекты, проходит первичный и повторный инструктажи по разработанным и утвержденным программам. Каждый месяц проходят Дни охраны труда, выявляющие и устраняющие отклонения от техники пожарной и промышленной безопасности. В соответствии с разработанными графиками проводятся противопожарные тренировки. Службы охраны труда постоянно проводят проверки работающих бригад и персонала субподрядных организаций по соблюдению требований промышленной безопасности, сообщает пресс-служба ОАО «Дальтехэнерго».
«Отдел промбезопасности, охраны труда и лицензирования разработал дополнительные мероприятия по предупреждению производственного травматизма во всех структурных подразделениях ОАО «Дальтехэнерго». Компания обеспечивает внедрение новых стандартов, разработанных специально, чтобы изменить отношение сотрудников к технике безопасности», - отмечает Татьяна Злобина.
ОАО «Дальтехэнерго» - управляющая компания ремонтно-строительного холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Предприятие оказывает весь спектр услуг по комплексному оснащению и строительству «под ключ», а также проектированию, инжинирингу, монтажу и ремонтному обслуживанию энергообъектов в регионе. В доверительном управлении ОАО «Дальтехэнерго» находятся 10 ремонтно-строительных компаний, расположенных на территории Дальнего Востока. Управляющая компания ОАО «Дальтехэнерго» находится во Владивостоке.
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