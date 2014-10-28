Дальневосточная рыба попала в сети нефтетрейдеров

Незадачливые торговцы нефтепродуктами займутся... перевалкой рыбы на всем Дальнем Востоке

Ситуация с выводом причальных стенок из хозяйственной деятельности рыбных портов продолжает усугубляться. На прошлой неделе глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, выступая перед СМИ, попытался связать экспортную направленность рыбной отрасли с неразвитой инфраструктурой хранения и перевалки рыбы в стране.

При этом глава ФАР пообещал отдать государственные причальные стенки в управление неким инвесторам, которые смогут заставить российских рыбаков вести рыбу к родным берегам, а заодно и отремонтировать все причальные стенки и гидротехнические сооружения за счет совместного бизнеса.

Заявление главного рыбака страны обескуражило представителей рыбных портов и их рабочие коллективы, которые заняты в перевалке рыбных грузов. На этом фоне большинство экспертов считают, что действия ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» могут привести к тому, что перевалка рыбной продукции может быть парализована на неопределенное время.

Отмашка на миллиард

Напомним, что августe ФГУП «Нацрыбресурс» без лишней огласки провело конкурс по выбору агента по управлению государственным имуществом, а именно причальными стенками, на которых давно и успешно работают действующие предприятия отрасли. По итогам конкурса ФГУП «Нацрыбресурс» заключило «агентский договор» с неким ЗАО «Глобойл Терминал» из города Большой Камень (согласно документам, эта компания специализируется на торговле нефтепродуктами), по которому все причальные сооружения в рыбных портах Приморья, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей передаются в ведение указанного посредника.

Видимо, именно это ЗАО «Глобойл Терминал» и должно сегодня поднять российскую рыбную отрасль с колен, создав рыбакам особые благоприятные условия перегруза рыбной продукции на Дальнем Востоке. Вот только имеющиеся в распоряжении «ЗР» документы указывают на то, что рыбные чиновники фактически пытаются создать фирму-посредника, которая может за три года (срок договора) перераспределить в свою пользу почти миллиард рублей. При этом репутация этого посредника оставляет желать лучшего.

То, что ЗАО «Глобойл Терминал» является фактической «промокашкой» для сбора денег, указывается непосредственно в агентском договоре. В разделе «Предмет договора» унитарное предприятие, которому государство отдало в хозяйственное пользование 132 гидротехнических сооружения (причала) общей протяженностью 21300 метров, делегирует ЗАО свое право заключать договоры на почти все виды услуг, оказываемых в морских портах, и за это агент может получать до 300 млн рублей в год. Никаких упоминаний об инвестициях и хотя бы обязательствах содержать причалы в договоре не содержится. Да и странно было бы это требовать от малоизвестной компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей и убытком за 2013 год более 50 млн (!) рублей. Видимо, у «инвесторов» не очень-то пока получается самостоятельно зарабатывать деньги.

Так что возможность получить до 300 млн рублей дохода в год за право заключать некие «договоры о совместном использовании» государственного имущества может показаться неплохой альтернативной для собственников ЗАО «Глобойл Терминал». В общем, это очень хорошая «рентабельность» для посреднического бизнеса, в этом случае продажа подписи на листке бумаге действительно является золотой жилой. Правда, странно, что именно этой компании чиновники доверили фактическое управление стратегическим имуществом, учитывая, что ЗАО «Глобойл Терминал» является постоянным участником судебных разбирательств, в том числе связанных с использованием чужого имущества, и государственные структуры потом в судах пытаются разорвать это тесное коммерческое взаимодействие.

Глобальный след…

Имеет ли компания опыт портовой и стивидорной деятельности, неизвестно, зато в базе арбитражных дел мы нашли споры ЗАО «Глобойл Терминал» и ООО «Глобойл Терминал» (одни и те же руководители у обеих фирм - Прим. автора) с администрацией ЗАТО г. Большой Камень (аренда земельного участка в ЗАТО и невыплата арендной платы), Федеральным казенным учреждением «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ», государственным ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», ОАО КБ «Саммит банк» (непогашенный кредит), и это не весь список. Надеемся, что агентская деятельность «Глобойл Терминал» не зайдет достаточно далеко, чтобы стать еще одним поводом к новым судебным разбирательствам, в этот раз с ФГУП «Нацрыбресурс» и Росрыболовством.

«Золотой Рог» поинтересовался в дальневосточном филиале ФГУП «Росмопорт», как данное государственное предприятие распоряжается своими причалами. Ответ представителей этого ФГУП был обескураживающим: специалисты заявили, что сдача причалов в аренду действующим портам им предписана государством, и это единственный понятный, прозрачный и исключающий коррупцию механизм: «Все средства от аренды идут на капитальный ремонт и содержание причалов в надлежащем состоянии».

В этой связи хотелось бы спросить у ФГУП «Нацрыбресурс»: сколько им получено за прошедшие годы арендной платы за причалы и сколько потрачено на их содержание? Что именно в аренде вдруг не устраивает новую команду чиновников ФГУП? Может, деньги, полученные от предприятий, шли не на содержание причальных стенок? Ведь многие предприятия кроме арендной платы дополнительно за своей счет ремонтировали гидротехнические сооружения.

Об арендных отношениях с портами говорил и глава ФАР Илья Шестаков. Вот цитаты из его выступления в программе «Сенат».

«У нас действительно есть причальные стенки, которые принадлежат государству. И мы сейчас говорим тем арендаторам, которые арендуют эти стенки: увеличьте объем перевалки грузов рыбных. И мы будем продолжать с вами арендные отношения. Но если вы будете продолжать использовать государственное имущество, платя копейки, которых не хватает даже на то, чтобы поддерживать эти причальные сооружения в надлежащем виде, и не собираетесь рыбой заниматься, то не надо. Придет другой арендатор, который будет на этом месте выполнять те условия и те задачи, которые стоят перед государством. Это очень важно. Рыбная отрасль в какой-то степени уникальна: здесь очень многое можно сделать без существенных вливаний со стороны государства».

В этой ситуации руководству ФГУП «Нацрыбресурс» необходимо услышать своего руководителя. Логично, будет если директор ФГУП «Нацрыбресурс» рассмотрит каждый причал отдельно, какие из них действительно находятся в неудовлетворительном состоянии, а к каким гидротехническим сооружениям претензий нет. Кроме того, нужно учитывать реальную ситуацию в рыбной отрасли: если в каком-то порту вдруг нет постоянного объема перегрузки рыбы, то, может быть, это объективные законы экономики, спроса и предложения на рынке рыбной продукции, услуг по ее перегрузке и доставке. Подчеркиваем, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В конце концов, может, необходимо помочь со стороны государства, помочь рыбакам и портам направить рыбу на российский берег?

Но это, видимо, чересчур сложная задача для чиновников ФГУП «Нацрыбресурс». Им проще «делегировать полномочия», а уж убыточные нефтеторговцы из Большого Камня разберутся. Может быть, именно их и имели в виду президент и правительство России, когда недавно давали поручения о развитии рыбной промышленности. Хотя у «Золотого Рога» в этом есть большие сомнения…

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.