С 1 февраля губернаторов заставят следовать новому стандарту работы с инвесторами

25 октября Общественная организация "Деловая Россия" подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив, которое было создано летом 2011 года по инициативе премьер-министра Владимира Путина. Соглашение касается сотрудничества сторон по внедрению разработанного "Деловой Россией" документа под названием «Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе».

Как известно, «Деловая Россия» вошла в Общероссийский народный фронт, а разработанная ей "Стратегия России – 25 миллионов новых современных рабочих мест" стала частью предвыборной программы «Единой России». Стандарт работы с инвесторами – это своего рода норматив, выполнение которого будут требовать от губернаторов. До 1 февраля следующего года его будут дорабатывать на основе опыта самых продвинутых в этой сфере регионов – Татарстана, Пермского края, Липецкой, Калужской, Свердловской, Ульяновской областей. А затем начнут внедрять, уверяет президент "Деловой России" Александр Галушка.

«Регионы успешно научились создавать атрибуты инвестиционного развития - все эти индустриальные парки и так далее, но пока чиновники не умеют разговаривать на одном языке с инвесторами, толку не будет, - заметил Галушка корреспонденту Клерк.Ру. – Заниматься привлечением инвестиций абстрактно все равно нельзя. У разных компаний разные потребности. В стандарте 15 пунктов, но главные из них – два, это компетентность и коммуникации. Компетентность - это обучение вице-губернаторов, областных министров не в Российской академии госслужбы, а в ведущих бизнес-школах и зарубежных университетах. Я убежден, что их всех надо свозить в Сингапур, чтобы они посмотрели на деле, как надо работать с инвесторами». В свою очередь, коммуникации с бизнесом, по словам Галушки – это механизмы использования того самого «единого с инвесторами языка».

Ожидается, что выделение средств из недавно созданного Фонда стимулирования регионов (10 миллиардов рублей) будет привязано к исполнению Стандарта. Президент «Деловой России» уверяет, что несоответствие стандарту будет чревато для чиновников «и финансовыми, и административными» мерами. Совместную работу своей организации и Агентства стратегических инициатив, курируемого лично Путиным, он назвал механизмом обратной связи: «Не просто Путин сказал, а он сказал, и ему обязательно сообщат, как это внедряется». «АСИ - «государево око», - пояснил Галушка, - а «Деловая Россия» должна сделать так, чтобы око не замылилось».