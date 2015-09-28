Сахалину долго ждать инвестиций не придется

Сахалинская область за последние годы стала площадкой, где успешно отрабатываются и внедряются самые передовые технологии освоения нефтегазовых месторождений, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Сегодня Сахалинская область - это признанный центр нефтегазодобычи на Дальнем Востоке. На территории области на прилегающем шельфе острова Сахалина открыто 82 месторождения углеводородов, в том числе 66 - на суше и 16 - на акватории шельфа. Суммарные разведанные запасы нефти в них достигают 636 млн тонн, а запасы газа превышают 2 трлн кубометров. Восемь шельфовых месторождений по объемам запасов отнесены специалистами к категории крупных, а два - к категории уникальных, это Лунское месторождение проекта «Сахалин-2» и Южно-Киринское - проекта «Сахалин-3».

Причина в уникальности

- Основной интерес к сахалинскому шельфу, на мой взгляд, связан с тем, что реализуемые здесь проекты уникальны не только для Сахалина, но и для международной нефтегазовой отрасли, - отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр РОМАНОВ, комментируя достижения отрасли журналу «Дальневосточный капитал». - В настоящее время на суше о. Сахалина в разработку вовлечено более 95% разведанных запасов нефти. Большинство из них находится в завершающей стадии. Вместе с тем за последние десятилетия на шельфе острова создана мощная база по добыче углеводородов, которая продолжает только расширяться. Так, по итогам разведочного бурения в 2014 году запасы газа Южно-Киринского месторождения были увеличены сразу на 13%. И разведка месторождения продолжается.

Темпы нарастают

В 2014 году добыча нефти и конденсата компаниями, работающими в Сахалинской области, достигла 14,5 млн тонн, а газа - 28,2 млрд кубических метров. За первое полугодие 2015 года темпы добычи нефти и конденсата выросли на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Объем добычи этих ресурсов составил за полугодие 8,4 млн тонн. Добыча газа за то же время несколько упала, на 4% не дотянула до уровня полугодия прошлого года, что связано с определенными объективными причинами, отметил Александр Романов.

Но самое главное достижение - это вклад, который вносит развитие нефтегазовой отрасли в экономику Сахалинской области. Он по-настоящему огромен. Более 80% доходов консолидированного бюджета области в 2014 году составили нефтегазовые доходы. За первое полугодие 2015 года этот показатель еще более вырос и достиг 87,8%.

Досье «Дальневосточного капитала»: По темпам прироста добычи нефти в прошлом году Сахалин в 12 раз превысил общероссийский показатель. По объемам добычи газа - занял 3 место в рейтинге газодобывающих регионов Российской Федерации.

Территория возможностей

Растущие из года в год показатели производства являются доказательством того, что Сахалинская область - это территория очень больших возможностей, причем в самых разных сферах хозяйственной деятельности, но в первую очередь, конечно, в нефтегазовой.

Досье «Дальневосточного капитала»: Согласно итогам социально-экономического развития Сахалинской области за январь - июнь 2015 года, объем валового регионального продукта составил 425 млрд руб., или 108% по отношению к результатам января - июня 2014 года. Объем промышленного производства составил 390,7 млрд руб., или 109,7%.

У руководства области есть четкое понимание того, что нефтегазовый сектор еще надолго останется драйвером экономического и социального развития, лидером по привлечению инвестиций. Поэтому отношения между руководством области и нефтегазовыми компаниями выстраиваются на основе постоянного и открытого диалога, конструктивной совместной работы.

- Безусловно, потенциал топливно-энергетического комплекса Сахалина не исчерпан. Он способен придать дополнительный импульс модернизации островного региона, - говорит временно губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО. - Поэтому мы будем всячески поддерживать дальнейшее развитие нефтегазовых проектов в области. Содействовать дальнейшей эффективной интеграции области в глобальное экономическое пространство, снятию инфраструктурных ограничений, а значит, и повышению качества жизни сахалинцев и курильчан. Раскрыть эти возможности - важнейшая задача государства и бизнеса. Для ее решения необходимо повышать координацию совместных действий, создавать дополнительные возможности для привлечения инвестиций, реализовывать новые высокотехнологичные проекты, - считает Олег Кожемяко.

За несколько последних месяцев этого года глава Сахалинской области провел ряд встреч с руководителями и коллективами нефтегазовых компаний, в ходе которых обсуждались вопросы взаимодействия между органами исполнительной власти и крупным бизнесом, организации высокотехнологичных производств по переработке углеводородного сырья и многие другие.

Драйверы остаются неизменными

Основными драйверами отрасли в Сахалинской области на перспективу остаются проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», отмечает руководитель минприроды Сахалинской области Александр Романов. Хотя в области работает еще ряд нефтегазовых компаний. Это ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» - кроме месторождений суши разрабатывает морские месторождения Одопту-море (Северный купол) и Лебединское, которое в декабре 2014 г. введено в опытно-промышленную разработку. АО «Петросах» ведет разработку небольшого по запасам Окружного месторождения нефти, расположенного в городском округе Смирныховском. Основной объем добытой компанией нефти перерабатывается на модульном нефтеперерабатывающем заводе, расположенном рядом с месторождением, а нефтепродукты направляются на внутренний рынок Сахалинской области. АО «Сахалинская нефтяная компания» осуществляет добычу газа из мелких газовых месторождений на юге о. Сахалина и поставляет его на энергетические и жилищно-коммунальные объекты Анивского городского округа и г. Южно-Сахалинска.

- Будущие планы по реализации проекта «Сахалин-1» предусматривают разработку запасов природного газа месторождения Чайво («Стадия 2 Чайво») и продолжение работ в рамках второго этапа освоения месторождения Одопту, - комментирует Александр Романов планы операторов проектов. - Перспективы развития проекта «Сахалин-2» связаны с объектом высокой степени изученности - Южно-Пильтунским участком Пильтун-Астохского месторождения. Проект предусматривает увязку начала освоения Южно-Пильтунского участка с завершением этапа стабильной добычи (до начала этапа падающей добычи) на Лунском месторождении.

В качестве дополнительных драйверов развития отрасли в Сахалинской области выступают самостоятельные шельфовые проекты ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром».

По словам Александра Романова, перспективы шельфовых проектов ОАО «НК «Роснефть» будут зависеть от итогов текущих геолого-геофизических исследований на лицензионных участках. По их результатам в 2017-2020 годах планируется бурение поисково-оценочных скважин.

- С целью рационального использования запасов месторождения Чайво оператор проекта «Сахалин-1» - компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» - и ОАО «НК «Роснефть», владеющее лицензией на северную часть месторождения Чайво, заключили соглашение о совместном использовании инфраструктуры проекта «Сахалин-1», - рассказал «ДК» Александр Романов. - Совместное использование буровой установки, сооружений по подготовке продукции и т. д. будет способствовать наиболее эффективной и оптимальной разработке месторождения Чайво в целом, - считает министр, - обеспечит максимальное извлечение нефти, даст мультипликативный эффект от развития этого проекта.

В свою очередь, ОАО «Газпром» продолжит геологоразведочные работы в пределах Восточно-Одоптинского и Аяшского лицензионных участков. На Киринском газоконденсатном месторождении (ГКМ) в течение 2015-2018 годов предусмотрены бурение и подключение к газосборной системе дополнительных эксплуатационных скважин, их цель - довести добычу конденсата до проектных показателей. Что касается Южно-Киринского ГКМ, то в течение 2016-2018 годов здесь продолжатся проектно-изыскательские работы, а также начнется строительство эксплуатационных объектов и скважин.

Подготовка новых извлекаемых запасов нефти и газа шельфа открывают перед Сахалинской областью широкие перспективы развития нефте- и газоперерабатывающих производств, экономическая отдача от которых может оказаться значительно выше, чем просто добыча. Поэтому правительство Сахалинской области поддерживает и продвигает все инвестиционные проекты, направленные на глубокую переработку углеводородного сырья. В числе таких проектов строительство третьей технологической линии на действующем заводе сжижения природного газа, строительство нефтеперерабатывающего завода и завода по производству компримированного газа, организация газохимического производства.

Судя по итогам состоявшегося недавно во Владивостоке Восточного экономического форума, куда Сахалинская область вышла с рядом проектов высокой степени готовности, в ближайшее время они приобретут реальные очертания. Буквально накануне ВЭФ генеральный директор представительства японской компании «Мицубиси Корпорейшн» в Южно-Сахалинске Асада КАДЗУТОСИ на встрече с заместителем председателя правительства Сахалинской области Сергеем ХОТОЧКИНЫМ говорил о заинтересованности его компании в строительстве газохимического завода на территории Сахалинской области. Так что долго ждать инвестиций региону не придется.

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2015 год.