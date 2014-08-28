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Дальневосточные компании становятся добычей "Русского моря - Добыча"
Компания закрыла сделку по приобретению двух рыбодобывающих компаний Камчатки - ООО "Имлан" и ООО "Пелагиаль"
Благодаря приобретению очередных активов совокупная квота добычи водных биологических ресурсов производственными предприятиями "Русское море - Добыча" (РМД) достигла 233,3 тыс. тонн.
С учетом полученных квот РМД является одной из лидирующих добывающих компаний на российском рынке минтая (более 191 тыс. тонн в 2014 году; до сделки квота составляла 180 тыс. тонн). Также компания остается одной из крупнейших на рынке тихоокеанской сельди (объем квот на вылов - 32 тыс. тонн).
Как поясняет РМД, приобретенные компании продолжат операционную деятельность в составе дальневосточного дивизиона РМД.
Генеральный директор РМД Андрей ТЕТЕРКИН пояснил, что сделка является продолжением процесса реализации стратегии развития компании, направленной на расширение ее присутствия в рыбодобывающей отрасли Дальневосточного региона.
"В условиях сложной конъюнктуры международных финансовых и товарных рынков и необходимости расширения поставок рыбной продукции внутренним потребителям консолидация и укрупнение рыбодобывающих компаний, приводящие к повышению прозрачности и эффективности их деятельности, соответствуют как интересам акционеров, так и государства", - считает он.
ФАС еще осенью прошлого года разрешила РМД и его структурам приобрести 100% долей ООО "Балтстар холдинг" и ООО "Маликс" (по 99,9% в капитале обеих компаний принадлежат Олегу СИЗОВУ). В свою очередь, "Балтстар холдингу" принадлежит 100% ООО "Пелагиаль", "Маликс" владеет 100% ООО "Имлан".
Компания "Русское море - Добыча" была создана в 2011 году акционерами ОАО "Группа компаний "Русское море". Изначально рассматривался вариант интеграции РМД в структуру группы, однако этого пока не произошло.
В январе 2013 года РМД приобрела две дальневосточные компании - ОАО "ТУРНИФ" и ЗАО "Интрарос" (оба – Приморский край), заплатив за них $350 млн. В мае того же года РМД купила еще два рыбодобывающих предприятия - ООО "Совгаваньрыба" и ООО "Востокрыбпром" (оба - Хабаровский край). Сумма сделки составила $190 млн.
В январе 2013 года РМД открыла филиал во Владивостоке, который возглавил соратник экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Петр САВЧУК.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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