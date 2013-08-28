Связь в зоне наводнения на Дальнем Востоке работает без сбоев

Сотовые операторы "большой четверки" - ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), ОАО "Мегафон", ОАО "Вымпелком" и ОАО "Ростелеком" заявили о стабильной работе сетей связи на территориях, пострадавших от паводка.

Компании увеличили мощность сетей и задействовали резервное оборудование, следует из совместного пресс-релиза операторов.

"В зонах паводков мобильными операторами проведено увеличение мощности сигнала базовых станций, что позволяет в случае подтопления отдельных объектов связи обеспечить мобильную связь с помощью ближайших базовых станций. Создан и используется резерв установок автономного энергоснабжения, организованы оперативные выезды аварийных бригад", - говорится в сообщении.

С 24 августа в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае по решению Россвязи введен аварийный межсетевой роуминг в сетях МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома". Режим аварийного роуминга позволяет абонентам пользоваться услугами связи при нахождении в зоне покрытия любого из трех мобильных операторов.

"Операторы связи координируют совместную работу в круглосуточном режиме, привлекая необходимые ресурсы для оперативного решения конкретных задач", - отмечается в совместном сообщении компаний. За координацию действий операторов отвечают специально созданные рабочие группы.

К настоящему времени операторы предприняли ряд мер по улучшению обеспечения связью пострадавших от паводка регионов, в том числе работающих на их территории спасательных бригад. Так, МТС 26 августа запустила в работу быстровозводимую базовую станцию в районе поселка Славянка на 193 км автодороги "Хабаровск-Комсомольск" для участников операции по укреплению поврежденного водой участка трассы. В местах скопления людей и на автомобильных трассах произведено расширение транспортных каналов МТС, в том числе увеличена пропускная способность канала транспортной сети по направлению "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре" в Хабаровском крае и "Белогорск - Зея" в Амурской области.

"Для координации действий волонтеров и спасательных групп МТС предоставила бесплатные услуги голосовой связи и мобильного интернета, для оказания помощи пострадавшим на базе салонов МТС организован сбор средств, в Амурской области открыта специальные "горячая линия" организации помощи пострадавшим", - сообщил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь ЕГОРОВ, слова которого приведены в сообщении.

"Мегафон" в Амурской области обеспечил связью жителей села Ивановка Зейского района, трижды за последний месяц пострадавшего от наводнения. Для этого оператор развернул в районе бедствия мобильную базовую станцию. "Мегафон" также организовал для управления МЧС по Амурской области каналы связи для оперативного управления в условиях чрезвычайной ситуации. "Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить мобильной связью пострадавшие регионы, - до последнего не выключаем оборудование на подтопленных объектах связи, лишаясь возможности его эвакуировать, задействуем мобильные базовые станции. Как результат - нам удалось не допустить полной потери покрытия в зоне паводка", - отмечает директор по инфраструктуре Дальневосточного филиала компании "Мегафона" Алексей ТИТОВ.

"Вымпелком" в Ленинском районе ЕАО предоставил каналы связи ряду операторов, что позволило сохранить функционирование их сервисов в подтопленных селах Кукелево и Бабстово. В Хабаровском крае компанией выполнено резервирование проходящей вдоль трассы "Хабаровск - Комсомольск" оптоволоконной линии связи, что гарантирует на данном направлении сохранение доступа к мобильной и фиксированной связи.

"Оперативные действия наших технических специалистов помогли избежать сбоев связи. В настоящее время сотрудники и системы готовы отреагировать на изменения ситуации в кратчайшие сроки: подготовлены резервные источники электропитания, организованы дополнительные аварийные бригады, усилен мониторинг сети", - заявил вице-президент технического блока "Вымпелкома" Игорь ПАРФЕНОВ, добавив, что компанией запущена акция по сбору помощи для детей и семей с детьми посредством SMS.

Специалисты "Ростелекома" проводят оперативные ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях связи. В случае невозможности их восстановления в кратчайшие сроки, организуется связь по радиорелейным, спутниковым линиям, а также каналам операторов сотовой связи, говорится в пресс-релизе. На период наводнения в населенных пунктах, оказавшихся в зоне бедствия, установлены 10 дополнительных спутниковых терминалов связи. Для эвакуированных жителей в пунктах временного размещения "Ростелеком" устанавливает телефоны с бесплатным доступом к местной, внутризоновой и междугородной связи в пределах страны.

"Для координации действий региональных филиалов и оперативного принятия решений на базе "Ростелеком - Дальний Восток" создан ситуационный центр. Сегодня в населенных пунктах, где уровень воды стал снижаться, мы приступили к восстановлению линий связи", - сказал вице - президент - директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" "Ростелекома" Андрей БАЛАЦЕНКО.

"Ситуация находится под контролем. Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с операторами связи принимают все необходимые меры для обеспечения устойчивой связи в зоне чрезвычайной ситуации", - сказал заместитель главы Минкомсвязи РФ Олег ПАК.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.