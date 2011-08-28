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Лифты и автокраны выведут из-под контроля Ростехнадзора
Ростехнадзор планирует вывести из-под своего контроля около половины опасных объектов и сократить их общее число с 300 тыс. до 100 тыс., сообщили АСН в службе. Это не значит, что они не будут подлежать обязательному страхованию в соответствии с законом об ОПО, утверждают в НССО.
Согласно правительственной концепции обеспечения промышленной безопасности до 2020 г., Ростехнадзору предстоит обновить список опасных производственных объектов в России. Как сообщили в пресс-службе Ростехнадзора, срок завершения обновления списка в документе не определен.
Этой же концепцией предусмотрено выведение из-под контроля Ростехнадзора около половины ОПО. Сейчас к опасными объектам, в том числе, относятся лифты и автокраны. Контроль за такими объектами ведомство передаст эксплуатирующим организациям и сосредоточится на более крупных объектах.
С 2012 г. в России вступает в силу закон об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов. Согласно закону, обязательному страхованию подлежат опасные объекты из реестра Ростехнадзора.
Готовящиеся Ростехнадзором изменения не отменят обязанности по страхованию для объектов, которые будут исключены из реестра, заявила начальник управления методологии страхования Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар. По ее словам, соответствующие поправки к закону об ОПО будут подготовлены параллельно с предложениями Ростехнадзора.
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