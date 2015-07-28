Конвейер "Соллерса" лишился своего главного винтика

Менеджер, запустивший «Соллерс - Дальний Восток», уходит в свободное плавание

Александр КОРНЕЙЧУК, с именем которого в первую очередь связывают успешный запуск автомобильного производства «Соллерс» во Владивостоке, покидает компанию. Как стало известно деловой газете «Золотой Рог», нынешний гендиректор ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» и двух СП «СОЛЛЕРС» с японскими автопроизводителями берет паузу на отдых, после чего, возможно, начнет реализовывать собственный проект в Приморье.

Успешный старт автопроекта во Владивостоке сразу же выдвинул Александра Корнейчука в число ведущих топ-менеджеров региона. Спустя пять лет даже самые отъявленные скептики признают проект и его руководителя главным прорывом в технологическом потенциале Приморья. А заслуженной наградой стало признание Александра Владимировича «Менеджером года - 2014».

Досье "Золотого Рога": Александр Владимирович Корнейчук родился 23 июня 1959 года в г. Первомайске Николаевской области. Окончил Московский ордена Ленина авиционный институт им. Орджоникидзе (1984), инженер-электромеханик. Трудовую деятельность начал в 1977 году учеником слесаря КИПиА на Первом Московском приборостроительном заводе. 2000-2001 гг. - менеджер по закупкам ЗАО «Форд Мотор Компани». В 2002 году был принят на работу в компанию SOLLERS на должность директора проектов стратегического развития. C июля 2005 года занимал должность исполнительного директора «SOLLERS - Набережные Челны», с февраля 2009 года - гендиректора СП FIAT-SOLLERS. В 2009 году назначен на должность гендиректора «СОЛЛЕРС - Дальний Восток», в 2012 году - ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН» и ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус». Владеет английским языком. Увлекается автогонками, беговыми лыжами.

«Мы все понимаем, что пока невозможно конкурировать с подержанными «японками». Мы подождем год-два, пока они развалятся», - говорил автору этих строк Александр Корнейчук сразу после своего назначения на «Соллерс - Дальний Восток». Прошло несколько лет, японки не развалились, а стали «распилами» и «конструкторами», а автозавод «Соллерс» разделился на два успешных предприятия (головное ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» и ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН»), которые собирают те же «конструкторы», но по легально одобренной государством схеме.

Александр Корнейчук всегда был одной из ключевых фигур у руководителя и основного владельца «Соллерса» Вадима ШВЕЦОВА, бывшего партнера основного владельца «Северстали» Алексея МОРДАШОВА. В начале 2005 года Швецову удалось договориться о партнерстве с южнокорейским производителем внедорожников SsangYong. Эта компания переживала тяжелые времена и в 2004 году чуть не стала банкротом (спасло появление китайского инвестора). Но у нее в портфеле было несколько конкурентоспособных на российском рынке недорогих внедорожников. Именно SsangYong и стала первой иномаркой, собранной во Владивостоке. Швецов всегда считался отменным лоббистом, поэтому получить кредит на 1,8 млрд рублей от Внешэкономбанка на строительство завода во Владивостоке ему оказалось совсем не сложно, а в довесок - льготный тариф на транспортировку автомобилей в Центральную Россию.

Но реализовывался проект совсем не безоблачно. «Сначала мы (менеджеры Sollers. - Прим. авт.) вообще не поняли, куда приехали. У местных было поверье: москвичи всех кидают, поэтому работали с нами только по предоплате. Но, получив аванс, первые подрядчики сразу же исчезали. Потом их руководители обнаруживались в отпуске где-нибудь в Таиланде, потом у них деньги заканчивались и они возвращались к нам, чтобы обсудить новые условия сотрудничества. С такими расставались сразу же, а кого-то приходилось учить…» - рассказывал Александр Корнейчук.

По его мнению, площадка во Владивостоке идеальна с точки зрения логистики. Корабли с узлами для внедорожников за двое суток доплывают из Кореи до собственной причальной стенки, откуда до цеха какие-то сотни метров. С другой стороны конвейера - железная дорога, упирающаяся в Транссиб. По самым скромным подсчетам, Sollers сэкономил на логистике 5-10%. Другое дело, что ставка на SsangYong оказалась не совсем успешной. После нескольких лет выяснилось, что корейские внедорожники и продаются не так успешно, как хотелось бы, и качество сборки страдает. В итоге в начале этого года SsangYong приостановила поставки в Россию готовых автомобилей и машинокомплектов для сборки на владивостокской площадке Sollers. При этом в Sollers подчеркивают, что об уходе южнокорейского бренда с рынка или разрыве соглашения о сборке речи не идет. Благо, что к тому моменту у Sollers во Владивостоке уже были партнеры из Японии. Как говорят, именно с «легкой руки» Александра Корнейчука, проведшего всю черновую работу с инвесторами и сумевшего убедить «самураев» прийти во Владивосток.

Досье "Золотого Рога": Производственная площадка во Владивостоке состоит из двух компаний: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (СП «СОЛЛЕРС» и японской Mazda) и ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН» (СП «СОЛЛЕРС» и японской Mitsui). «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей. Производственная площадка «Соллерса» во Владивостоке в 2014 году выпустила 68 тыс. автомобилей (c учетом SsangYong), что соответствует показателям 2013 года. «СОЛЛЕРС-БУССАН» выпускает внедорожники Toyota Land Cruiser Prado.

Перспективы развития проекта Sollers в Приморье связаны с создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на базе существующего завода. По данным администрации Приморья, объем частных инвестиций в создание ОЭЗ оценивается в 10 млрд рублей. По озвученной Sollers информации, разработка проектно-сметной документации запланирована до конца 2015 года, реализация проекта - до 2017 года включительно. Оперативное управление особой экономической зоной предполагается возложить на управляющую компанию.

Досье "Золотого Рога": Особая экономическая зона на территории Владивостока создается по решению председателя правительства РФ от 18 августа 2014 года. ОЭЗ на базе «Соллерса» будет включать в себя производство автомобильных двигателей, станков и медоборудования. Объем инвестиций в проект из федерального бюджета составит более 5 млрд рублей, в бюджете Приморья на эти цели предусмотрено 300 млн рублей.

Вполне возможно, что Александр Корнейчук в качестве отступного при уходе из «СОЛЛЕРСа» может получить АО «Владис», зарегистрированное в марте 2015 года по адресу: г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2 (там же, где и основно производство «СОЛЛЕРС» во Владивостоке, с уставным капиталом 1 млн рублей. На данный момент 99% акций АО «Владис» принадлежат ООО «ЭРФИКС» (Москва), руководителем и единственным владельцем которого является глава «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов. Основным направлением АО «Владис» заявлено консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также управление недвижимым имуществом и предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества. Но это не более чем догадки. В любом случае, «свободное плавание» такого успешного менеджера, как Александр Корнейчук, вряд ли окажется провальным.

«Некоторые люди не справляются с нашими стандартами работы и не готовы принимать наши условия. Они не принимают, например, что на сборочном производстве нельзя разговаривать по мобильному телефону, когда подружка звонит, или нельзя выйти на улицу, когда друг в гости заехал, нельзя украшения носить. Нельзя даже в туалет сходить, пока не предупредишь мастера и он не поставит на твое рабочее место сменщика. У нас тут все достаточно строго. Ментально это очень сложно принять. Зато это наш повод для гордости. За полтора года производства Toyota Land Cruiser Prado у нас ноль процентов брака. А аналитики из корейского НИИ по изучению инвестиций в другие страны недавно были здесь на экскурсии и признались, что после прогулки по нашим цехам у них изменилось мнение о России», - говорит Александр Владимирович о проекте во Владивостоке. А его нынешние подчиненные заверяют, что готовы пойти за Корнейчуком куда угодно. «Он справится с любым делом», - лучшей характеристики для автора нового проекта не найти…

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.