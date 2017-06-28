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Силовики замучили дальневосточный бизнес повышенным вниманием
Как стало известно деловой газете «Золотой Рог» в ближайший четверг в Хабаровске пройдет совместное заседание коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития. Несмотря на то, что оно объявлено как плановое ежегодное мероприятия, обсуждать на ней будут далеко не «технические» вопросы. В частности, как сообщил газете высокопоставленный чиновник, на заседании правоохранительным структурам будет поставлено на вид их откровенно жесткое, если не сказать еще сильнее, отношение к региональному бизнесу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как мелкие предприниматели, так и крупные предприятия отмечают резко возросшее количество проверок со стороны различных силовых структур. Часто они проходят вне рамок плановых мероприятий, о которых бизнес, согласно законодательства, предупреждается заранее. Причем, бизнес отмечает, что проверки стали очень жесткими. Любые даже мало-мальские нарушения наказываются максимальными штрафами, работа бизнеса надолго парализуется. Как выясняется, касаются эти проблемы даже резидентов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, которые, опять же согласно законодательства, должны «общаться» с контролирующими органами только при посредничестве куратора спецрежимов Корпорации развития Дальнего Востока.
В свою очередь силовики и контролеры объясняют свою возросшую активность приказами из вышестоящих инстанций, которые требуют фактически любыми способами наполнять бюджеты, не допускать невыплат зарплат в регионах и так далее. В частности, известен случай, когда в Приморье предприятие малого бизнеса, которое находилось на момент проверки в непростой экономической ситуации оштрафовали на 50 тыс. рублей только за то, что оно выплатило зарплату сотрудникам... на сутки раньше, чем было оговорено во внутреннем приказе.
Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края губернатор Приморья Владимир Миклушевский примет участие в ежегодном заседании коллегий Генеральной прокуратуры РФ и Министерства по развитию Дальнего Востока. Как уже сообщалось выше, в это году главной темой встречи станет обсуждение вопросов защиты прав инвесторов и предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе.
В мероприятии примут участие генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, главы субъектов Дальневосточного федерального округа, уполномоченные по защите прав предпринимателей, прокуроры дальневосточных регионов, представители общественных организаций.
На совместном заседании обсудят состояние законности в сфере соблюдения прав инвесторов на территории ДФО, содействии резидентам территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток в урегулировании административных и нормативных вопросов при реализации инвестпроектов. Участники совещания также детально рассмотрят проблему правоприменения таможенного законодательства на примере конкретных компаний, а также других вопросов обеспечения комфортных условий для работы предпринимателей на Дальнем Востоке.
Отметим, вопросам защиты прав и интересов инвесторов, в том числе иностранных, в Приморье уделяется особое внимание. Созданы специальные институты поддержки бизнеса, призванные помочь предпринимателям разобраться в условиях работы на территории края, – Инвестиционное агентство, Центр развития экспорта, Гарантийный Фонд, Корпорация развития Приморского края. Осуществляет свою работу Уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае. При этом установлен и соблюдается принцип равенства: поддержка и защита гарантирована как российским, так и иностранным инвесторам в равной степени.
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Количество проверок малых ИП превысило все пределы. Без недостатков работать НЕВОЗМОЖНО особенно в плане ведения бизнеса в отдаленных районах , да и всего Дальнего Востока. Доходность малых ИП минимальная особенно у тех кто работает без наемных работников т. е. самые незащищенные ИП-самозанятые. Даже в годы тотального контроля такого не было. Может начинать создавать свое движение малого бизнеса на Дальнем Востоке и выдвигать своих людей во власть, иначе при сегодняшней власти ничего хорошего нам ждать не стоит.