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Недра системного кризиса
На совещании в аппарате полпреда Виктора ИШАЕВА в Хабаровске обсуждался целый круг проблем, в котором оказался ряд добывающих предприятий, владеющих лицензиями на масштабные месторождения твердых полезных ископаемых, и в первую очередь золота. Ошибки, допущенные как недропользователями, так и органами Роснедра и Росприроднадзора, сформировали вокруг некоторых проектов ситуацию, обозначенную как системный кризис.
Накануне рабочей группой по недропользованию был проведен анализ эффективности использования минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, ВРП которых более чем наполовину зависит от добывающей отрасли. Выводы легли в основу представленного на совещании доклада заместителя полпреда Владимира СЫРКИНА:
- Природоресурсный комплекс в общем объеме промышленного производства Дальнего Востока занимает ведущее место - более 50%. Отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых, обеспечивают около 40% промышленного производства в округе, а в таких регионах, как Республика Саха (Якутия) и Магаданская область, этот показатель является определяющим и составляет более 60%. Они должны быть и являются основными источниками пополнения территориального бюджета. Пока же дальневосточные регионы, несмотря на наличие огромных запасов природных ресурсов, все еще остаются дотационными, что обосновано низким уровнем транспортной составляющей, недостатком инвестиций, трудными горно-геологическими условиями.
Далее Владимир Сыркин остановился конкретно на состоянии дел в Магаданской области и Республике Саха (Якутия). Так, в Магаданской области работают 208 недропользователей, в собственности которых 576 лицензий, при этом отмечается низкая налоговая отдача от их деятельности. В результате по 191 лицензии инициирована процедура изъятия, это в среднем составляет 30% действующих лицензий. В том числе по крупнейшему Наталкинскому месторождению, лицензия на которое принадлежит дочернему предприятию ОАО «Полюс Золото».
- В 2010 году на месторождении должны были добыть 10 тонн золота, это условие не выполнено, а значит, региональный бюджет не получил свою долю запланированных доходов. Не менее пессимистично складывается ситуация в добывающей отрасли Якутии. При том, что доля организаций добывающей отрасли составляет в республике 52%, налоговая отдача золотодобывающих составляет всего 2%, да и то благодаря росту мировых цен на золото в 2010 году, - отметил он. - В республике работают 230 недропользователей, в общей сложности владеющих более 400 лицензиями на недра. За период с 2008 по 2010 год проверяющими органами инициирован отзыв 75 лицензий, в том числе 52 по золоту, т. е. статистика примерно схожа с магаданской. Негативная ситуация, не способствующая эффективной работе, а значит, формированию налоговых поступлений, складывается на крупных предприятиях ОАО «Алданзолото», ОАО «Южноверхоянское», на балансе которого 90% запасов рудного золота. Но хуже всего состояние с выполнением лицензионных условий в ЗАО «ГОК Депутатский», владеющем лицензией на олово.
И это примеры нарушения лицензионных условий, касающиеся только крупных предприятий, на которые при выдаче лицензий возлагались большие надежды на пополнение бюджетов территорий. Виктор Ишаев привел весьма показательные цифры, иллюстрирующие уровень выпадающих доходов в ДФО, - при дефиците бюджета ДФО в размере 37 млрд рублей его потери из-за неэффективно работающей экономики составили 70 млрд. «Даже, если сократить половину потерь, то можно закрыть дефициты всех субъектов территории», - подчеркнул полпред, добавив, что правительством поставлена задача ключевым образом изменить ситуацию уже в ближайшее время.
Впрочем, уверенности в однозначности того, что будет именно так, не было ни у кого из присутствующих. Слишком запутан круг проблем, куда вплелись и неисполнение законодательства, и его несовершенство в области недропользования, и проблемы повторного лицензирования месторождений. Как считает Виктор Ишаев, одной из причин является слабое взаимодействие территориальных органов федеральной власти, субъектов и недропользователей.
На совещании были выработаны предложения для устранения факторов, тормозящих развитие добывающих проектов. Решения по ним должны приниматься кардинальные, и только на высшем уровне, так как касаются права владения лицензиями. Компании, нарушившие условия недропользования, по закону могут их лишиться. Но, учитывая масштабность проектов и обещание компаний устранить нарушения, а также потерю времени на повторное лицензирование, представители субъектов, на чьих территориях расположены месторождения, поддерживают идею изменения сроков действия лицензий для прежних недропользователей. Однако, по закону, данная уступка не может распространяться на нарушителей. Получился замкнутый круг, разрешить который может только Москва.
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