Поставить на кон

Приняты изменения к закону о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Документ вступает в силу с 1 января 2012 года. Налоговики смогут взять все пункты приема ставок букмекерских контор на строгий учет.

Пока букмекерский бизнес в России не так велик, по крайней мере, его легальный сегмент. Выдано всего около 10 лицензий, рассказал «РГ» член Совета Федерации, инициатор поправок Александр ПОЧИНОК. Но, по его расчетам, объем возможного оборота бизнеса оценивается в 1,5 миллиарда долларов. «А маленький он сейчас из-за неурегулированности. Часть бизнеса пытается уйти в Интернет и на другие страны. Поэтому нам нужно развивать нормальную букмекерскую деятельность», - пояснил Починок.

Новые поправки в закон - один из шагов к этому. Теперь четко определено: что такое процессинговый центр, пункты приема ставок букмекерской конторы. На выходе, говорит сенатор, еще один закон, вносящий изменения в налоговое законодательство, сейчас он находится в Госдуме. Его задача - дополнительно ввести к обложению самой букмекерской конторы еще и сборы с пунктов приема ставок. И тогда конторы с большим количеством пунктов будут платить больше налогов. Правда, ставки для последних должны быть гуманными, предупреждает сенатор. То есть в разы меньше, чем для контор. По прогнозам собеседника «РГ», бюджеты регионов могут получить дополнительно как минимум 400 миллионов рублей в год.

Итак, открывая букмекерскую контору, предприниматель должен задекларировать все пункты приема ставок, они будут указаны в лицензии. «Это позволяет ввести четкую отчетность букмекерских контор перед налоговыми органами, - говорит Починок. - Они будут видеть весь оборот. А так как требования здесь аналогичны банковским, мы будем также уверены, что в конторе нет системы отмыва денег. Это постепенно превратит букмекерский бизнес в легальный, четко контролируемый вид деятельности». Сенатор напомнил, что в последнее время в законодательство, регулирующее букмекерскую деятельностью, последовательно вносились серьезные ужесточающие изменения. Это сделано, чтобы ее нельзя было использовать для организации залов игровых автоматов и тому подобного. Сейчас, чтобы создать букмекерскую контору, по словам Починка, нужно вложить больше денег, чем в открытие банка, до 1,5 миллиарда рублей.

Кассы в букмекерских конторах теперь тоже должны соответствовать тем требованиям, которые предусмотрены для банков. Например, для служебной зоны придется организовать специальное помещение и установить оборудование для временного хранения денег. В законе также дается определение тотализатора и процессингового центра, где хранится информация о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах. Прием ставок тотализатора должен проходить на обособленной территории игорного заведения, говорится в документе. Именно там организатор азартных игр заключает пари с игроками. Закон также устанавливает, что правительство может вводить дополнительные требования к букмекерским конторам, тотализаторам и пунктам приема ставок.