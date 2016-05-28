В правительстве тянули за хвост дальневосточную рыбу

В Правительстве России прошло первое заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под руководством вице-премьера – полпреда Президента России Юрия Трутнева, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Участники заседания рассмотрели вопросы изменения федерального законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, создания условий для опережающего развития аквакультуры на Дальнем Востоке, перевозку рыбной продукции с востока страны в центральные регионы.

На Дальнем Востоке в первые четыре месяца 2016 года фиксируется положительная динамика роста промышленного производства на 4,5 процента. «Это устойчивый рост», - подчеркнул Юрий Трутнев. Он отметил, что практически прекратился отток населения из дальневосточных регионов. «Дальний Восток превращается в ту территорию, где можно будет комфортно жить и хорошо работать. Рыба для Дальнего Востока - одно из магистральных направлений», - подчеркнул Юрий Трутнев.

За последние годы были приняты беспрецедентные меры поддержки отрасли со стороны государства. Водные биоресурсы были переданы в долгосрочное пользование, введено налоговое стимулирование с льготой 85 процентов по уплате сбора за водные биоресурсы. Однако до сих пор 25 процентов (1 из 4 млн тонн) биоресурсов на Дальнем Востоке не осваиваются. Из производимой рыбной продукции лишь 10 процентов можно отнести к глубокой переработке, более 90 процентов экспорта – мороженая рыба, то есть продукция с низкой добавленной стоимостью. Рыбопромысловый флот, 90 процентов которого эксплуатируется сверх нормативного срока службы, непроизводителен и неконкурентоспособен по сравнению с зарубежными аналогами. Потенциал отрасли не используется для развития рыбопромыслового судостроения.

По словам замглавы Минвостокразвития Сергея Качаева, предложения, разработанные Министерством, поддержали коллеги из других ведомств, а также дальневосточные отраслевые объединения. «Ни одно из предложений не было отвергнуто. Были определены приоритетные направления работы комиссии», - отметил замминистра. Он напомнил, что при участии Минвостокразвития идет разработка двух законопроектов – о рыболовстве и развитии аквакультуры.

Минсельхозом совместно с Росрыболовством разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранения водных биологических ресурсов». Предполагается создание механизма инвестиционных квот, который должен стимулировать обновление флота и строительство перерабатывающих предприятий. «Но только написать закон, чтобы этот процесс реально начался, недостаточно. Потребуется большая работа, чтобы организовать всю цепочку строения судов с самого начала. Надо разобраться, какие суда строить, на каких предприятиях, для каких целей. Государство должно помочь, чтобы снять риски заказов, потому что пока производство не налажено, существует определенный риск. Если мы всю подготовительную работе не произведем, то перераспределение квот ничего не даст. У кого-то уйдет часть рыбных ресурсов, кто-то больше заработает, кто-то меньше. Но для развития Дальнего Востока это может ничего не дать. Поэтому данный вопрос требует тщательной проработки», - заявил вице-премьер.

Напомним, по мнению Минвостокразвития, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели (строительство рыбопромысловых судов на российских верфях) должны предоставляться пользователям по результатам открытого аукциона, предметом которого является право заключения договора о закреплении и предоставлении доли на квоты на инвестиционные цели. В соответствии с ними инвестор принимает на себя обязательства по финансированию строительства рыбопромыслового судна в соответствии с заданными техническими характеристиками и в установленные сроки на определенных российских верфях. Органы госвласти определяют за инвестором права на добычу (вылов) водных биоресурсов на период строительства судна и предоставляют ему такого права на 15 лет после введения построенного судна в эксплуатацию. При этом минимальный объем доли квоты добычи водных биоресурсов, предоставляемой под строительство одного промыслового судна, должен окупать вложенные инвестиции в срок не более 10 лет. По мнению Минвостокразвития, реализация предполагаемого механизма должна быть скоординирована с действиями Минпромторга в области развития рыбопромыслового судостроения.

Замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев отметил: «Нам предстоит с коллегами из Минсельхоза проработать вопрос о механизмах предоставления инвестиционных квот. Времени мало: 7 июня – первое чтение в ГосДуме, 20 июня – второе и третье чтения. Перед нами также стоит задача разработать поправки в закон по развитию аквакультуры, снимающие барьеры при формировании и предоставлении рыбоводных участков для ведения аквакультурного хозяйства, а также о снятии барьеров с использованием земельных участков на берегу для размещения инфраструктуры для аквакультурных хозяйств».

Как добавил вице-премьер, «Требовать от рыбаков строительства судов, не понимая, где эти суда строятся, по каким проектам, каковы цена и сроки, нельзя. В начале следующей недели мы пригласим Минпром и попросим дать ответы на все эти вопросы».

Дальний Восток обладает уникальными природными условиями для развития аквакультуры. Однако не является лидером в данном направлении. При потенциале производства более 1 млн тонн в 2015 году объем производства товарной аквакультуры в ДФО составил 5 тыс. тонн или 3 процента от общероссийского показателя. Аквакультура представлена в макрорегионе двумя направлениями – лососеводством, финансируемым государством, и товарной аквакультурой.

«Надо создать механизм, в рамках которого у чиновников не будет возможности манипулировать участками, пригодными для аквакультуры. Они будут обязаны предоставлять этот ресурс тем людям, которые готовы этим заниматься. Пока количество предоставляемых морских акваторий – 1 процент от возможного освоения», - сказал Юрий Трутнев. Вместе с тем вице-премьер подчеркнул, что это «ресурс всей страны. От его освоения зависит напрямую развитие Дальнего Востока. Как и в ситуации с инвестиционными квотами мы пройдем шаг за шагом и разберемся во всей ситуации. Нужно сделать все возможное, чтобы не было коррупции, а механизм предоставления участков был предельно прозрачным. Рамочный проект есть, но надо его довести до ума».

Как уточнил вице-премьер, рыболовные участки будут определяться в соответствии с предложениями отраслевых институтов. «Мы нарежем такие участки. Определим уполномоченный орган власти, а также определим срок предоставления данных участков. Сегодня обсуждалось, чтобы участки в течение трех лет были выставлены на аукцион», - заявил вице-премьер.

Комментируя вопрос перевозке рыбной продукции с востока страны в центральные регионы, Юрий Трутнев отметил существующие разные позиции между перевозчиками и рыбными компаниями: «Минтранс говорит о том, что затраты на перевозки составляют небольшую часть общих затрат, а значит другую долю в цене продукции. А те люди, которые ловят рыбу, придерживаются другого мнения. Они говорят о том, что есть проблемы со сроками доставки, с графиком и ценой».

Минтрансу, РЖД, Минвостокразвития и Минсельхозу было дано поручение в течение двух недель подготовить предложения о мерах по выполнению поручения Президента по перевозке рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральную Россию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.