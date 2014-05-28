"Аэрофлот" поможет авиакомпании "Аврора" с загрузкой рейсов

Акционеры ОАО «Авиакомпания «Аврора» на внеочередном собрании согласовали сделку с ОАО «Аэрофлот» стоимостью 2,3 млрд рублей для прогнозируемого объема перевозок порядка 1 тыс. 210 парных региональных рейсов, выполняемых «Авророй» за срок действия сделки.

Предметом сделки является коммерческое управление «Аэрофлотом» загрузкой ряда рейсов дальневосточной авиакомпании, включая ценообразование и продажу авиабилетов на эти рейсы. «Аэрофлот» будет осуществлять управление в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг/блок мест) на основе модели «коммютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.