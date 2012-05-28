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Половине соискателей-дальневосточников не нравится потенциальный работодатель
Служба исследований компании HeadHunter выяснила, что три четверти всех опрошенных дальневосточников отказывали работодателю, когда тот приглашал их на работу. Большинство поясняют свое решение наличием других, более выгодных предложений, а также непривлекательной зарплатой и неинтересным функционалом. 8% не устроили условия труда и ненормированный график. 7% в качестве основной причины отказа отметили неприязнь к будущему начальнику, а еще 7% – неприглядность самого офиса!
22% работников, которым уже приходилось отклонять предложение трудоустройства, не сообщают нанимателю об истинных причинах своего отказа – они умалчивают, обходят этот вопрос стороной или лгут. В то же время 53% респондентов открыто сообщают несостоявшемуся работодателю о том, что конкретно их не устроило.
Чаще всего работники умалчивают об истинных причинах своего отказа в случае, если у них возникла антипатия к потенциальному начальнику (53%) или не понравился офис (46%). Каждый третий из тех, кто осознал, что требованиям не соответствует, отказался от предложения работодателя, не указав истинной причины.
«Золотой Рог».
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