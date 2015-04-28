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"Газпром" готовит кадры под новые объекты

28 Апреля 2015, 16:41 | Дальний Восток

Успешная реализация Восточной газовой программы во многом зависит от качества решения кадровых вопросов

В Томске на базе ООО «Газпром трансгаз Томск» состоялся семинар­совещание ОАО «Газпром» «Основные задачи служб управления человеческими ресурсами дочерних организаций по реализации Восточной газовой программы», сообщает деловая газета "Золотой Рог". 

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Сергей Хомяков, начальник Департамента Елена Касьян, более 150 руководителей в сфере управления кадрами дочерних обществ и организаций.

Во вступительном слове Сергей Хомяков отметил, что реализация Восточной газовой программы «Газпрома», развитие поставок газа в страны Азиатско­Тихоокеанского региона ­ важный вектор развития компании.

«Это огромная, сложная задача, решение которой в значительной степени зависит от целенаправленных усилий в кадровой сфере, подготовки персонала необходимой квалификации, использования лучшего опыта, накопленного предприятиями «Газпрома», ­ отметил Сергей Хомяков.


 

Сергей Хомяков вручает именную стипендию "Газпрома" студенту ТПУ.

Анализируя итоги работы за 2014 год, Елена Касьян в своем докладе отметила, что, несмотря на сложные условия на внешнем рынке, коллектив компании отличается стабильностью, а основные показатели качества кадровой работы с каждым годом становятся лучше.

В минувшем году разработана методология и подготовлен прогноз потребности компании в персонале по основным профессиям отрасли на ближайшие 10 лет.

«Это дает нам возможность обеспечить планирование опережающей подготовки персонала под вновь вводимые производственные объекты в новых регионах присутствия «Газпрома», ­ сказала Елена Касьян.

«В Приморском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) «Газпром трансгаз Томск», базирующемся в Уссурийске, трудятся 216 работников. Это специалисты из Уссурийска, Владивостока, Арсеньева и соседних районов Приморья. Только в 2014 году 187 человек прошли обучение и переподготовку в Корпоративном институте «Газпром трансгаз Томск», и в профессиональных конкурсах мы занимаем призовые места», ­ подчеркнул в беседе с корреспондентом «Золотого Рога» Андрей Драчев, директор Приморского ЛПУМГ.

Участники семинара представили доклады по вопросам, связанным с обоснованием ресурсной базы и перспективами разработки месторождений «Газпрома» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, кадровым обеспечением новых инвестиционных проектов, обменялись передовым опытом организации работы с персоналом.

Досье «Золотого Рога»: Ежегодный семинар ­совещание работников служб по управлению персоналом проводится с 1997 года. Цель семинара ­ повышение эффективности работы с персоналом дочерних обществ и организаций «Газпрома», в том числе подведение итогов работы за прошедший год, а также постановка целей и определение основных направлений работы на текущий год.

Надежда ВОРОНЦОВА.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: вгп  кадры  газпром 



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