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"Газпром" готовит кадры под новые объекты
Успешная реализация Восточной газовой программы во многом зависит от качества решения кадровых вопросов
В Томске на базе ООО «Газпром трансгаз Томск» состоялся семинарсовещание ОАО «Газпром» «Основные задачи служб управления человеческими ресурсами дочерних организаций по реализации Восточной газовой программы», сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Сергей Хомяков, начальник Департамента Елена Касьян, более 150 руководителей в сфере управления кадрами дочерних обществ и организаций.
Во вступительном слове Сергей Хомяков отметил, что реализация Восточной газовой программы «Газпрома», развитие поставок газа в страны АзиатскоТихоокеанского региона важный вектор развития компании.
«Это огромная, сложная задача, решение которой в значительной степени зависит от целенаправленных усилий в кадровой сфере, подготовки персонала необходимой квалификации, использования лучшего опыта, накопленного предприятиями «Газпрома», отметил Сергей Хомяков.
Сергей Хомяков вручает именную стипендию "Газпрома" студенту ТПУ.
Анализируя итоги работы за 2014 год, Елена Касьян в своем докладе отметила, что, несмотря на сложные условия на внешнем рынке, коллектив компании отличается стабильностью, а основные показатели качества кадровой работы с каждым годом становятся лучше.
В минувшем году разработана методология и подготовлен прогноз потребности компании в персонале по основным профессиям отрасли на ближайшие 10 лет.
«Это дает нам возможность обеспечить планирование опережающей подготовки персонала под вновь вводимые производственные объекты в новых регионах присутствия «Газпрома», сказала Елена Касьян.
«В Приморском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) «Газпром трансгаз Томск», базирующемся в Уссурийске, трудятся 216 работников. Это специалисты из Уссурийска, Владивостока, Арсеньева и соседних районов Приморья. Только в 2014 году 187 человек прошли обучение и переподготовку в Корпоративном институте «Газпром трансгаз Томск», и в профессиональных конкурсах мы занимаем призовые места», подчеркнул в беседе с корреспондентом «Золотого Рога» Андрей Драчев, директор Приморского ЛПУМГ.
Участники семинара представили доклады по вопросам, связанным с обоснованием ресурсной базы и перспективами разработки месторождений «Газпрома» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, кадровым обеспечением новых инвестиционных проектов, обменялись передовым опытом организации работы с персоналом.
Досье «Золотого Рога»: Ежегодный семинар совещание работников служб по управлению персоналом проводится с 1997 года. Цель семинара повышение эффективности работы с персоналом дочерних обществ и организаций «Газпрома», в том числе подведение итогов работы за прошедший год, а также постановка целей и определение основных направлений работы на текущий год.
Надежда ВОРОНЦОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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