У Свободного порта Владивостока нарисовались законодательные очертания

В Приморье продолжается активное обсуждение предстоящих экономических нововведений. При этом, как выясняется, многие участники дискуссий даже не до конца понимают, как говорится, что и с чем едят

Прошлая неделя была богата на обсуждения льготных для бизнеса территорий, создаваемых в Приморском крае. Общественность и бизнес продолжали волновать законопроект о Свободном порте Владивосток, создание и развитие ТОРов, ОЭЗ, индустриальных и технопарков, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Сочетая возможности индустриальных и технопарков, территорий опережающего развития и свободной таможенной зоны порто-франко, Приморский край, в идеале, должен предложить миру уникальные условия ведения бизнеса, считает большинство участников многочисленных дискуссий на эту тему. Причем в российском варианте порто-франко есть условие, которого пока нет ни в одном государстве региона АТР, реализующем особые экономические зоны, - аналог единого налога на доходы. Не исключено, что это временное преимущество, но тем не менее…

Свободный порт в четвертом чтении

По оценке начальника управления экономики администрации г. Владивостока Натальи КУЗЬМЕНКО, социально-экономический эффект на Приморском крае от действия закона «О Свободном порте Владивосток» положительно скажется уже в краткосрочной перспективе. «Даже в соответствии с осторожным сценарием рост ВРП Приморского края к 2021 году может достигнуть 1,6 раза, а к 2034 году ВРП может вырасти в 3 раза, - отметила Кузьменко. Она позитивно оценивает и состояние налоговой базы краевого бюджета: - Мы провели расчеты по объему выпадающих доходов бюджетов всех уровней и тех поступлений, которые ожидаются с оживлением экономической деятельности, и сделали вывод, что пойдет перекрытие, и весьма существенное. Уже к 2021 году новые налоговые поступления от работы резидентов свободного порта в 2,4 раза превысят выпадающие доходы. Причем в этой оценке не учтены поступления от единого налога. С ними эффект будет намного значительнее.

На прошлой неделе к обсуждению четвертого варианта нормативных документов, связанных с созданием Свободного порта Владивосток, присоединились юристы из Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР).

Неучтенные моменты

- Минвостокразвития достаточно четко выстроило векторы для понимания инвесторами инвестиционной привлекательности нового механизма, но вопросов еще много, - считает доцент кафедры «Финансы и кредит» ШЭМ ДВФУ Нина ИВЕЛЬСКАЯ. - Нормативные акты, предлагаемые правительством к законопроекту, не предусматривают многих вещей, как затраты на логистику и транспортировку, на энергоресурсы, которые у нас существенно выше, чем у соседей по АТР. Возникают определенные сомнения в практическом исполнении прописанных в законопроектах сроках выдачи различных разрешений – на строительство, на подключение к сетям и прочие. Таких моментов много, что подтверждает, что этот закон «на вырост», а у юристов непочатый край работы, чтобы сделать его принимаемым и понимаемым для инвесторов и наших, и иностранных.

- Иностранные инвесторы больше всего боятся коррупции и хаоса, которые, к сожалению, присутствуют в нашей жизни. Поэтому целесообразно было бы предусмотреть в законе механизм договорной подсудности, который позволит резиденту обезопасить себя при заключении договора с уполномоченным федеральным органом, - внес предложение представитель ООО «Дальневосточное агентство юридических услуг» Дмитрий КЛАУС. - Кроме того, в законопроекте не отражена возможность инвестора защищать свои права после приобретения им статуса резидента свободного порта.

- Законопроект предусматривает очень большие полномочия ответственных уполномоченных органов, но при этом совершенно не прописана ответственность за принимаемые ими решения, в том числе, персональная, - поддержал коллегу замгендиректора ЗАО «СП ВЛАДИТАЛ» по правовым вопросам Виктор ПОЛУШИН. - Очень важен вопрос безопасности ведения бизнеса в границах свободного порта, а в законопроекте гарантии для инвесторов и их права на обжалование решений прописаны слабо, - добавил Полушин.

Доцент кафедры частного права ВГУЭС Элла ГОРЯН усмотрела в законопроекте угрозу авиационной отрасли РФ из-за предусматриваемого права иностранным авиаперевозчикам заниматься каботажными перевозками пассажиров и грузов на территории России.

- Такая свобода воздуха обернулась для некоторых стран Восточной Европы потерей своей авиационной отрасли. Их авиарынки захватили западноевропейские авиакомпании, обладающие существенно большими финансовыми возможностями, - сказала Элла Горян. Она также высказала беспокойство нормой, разрешающей работать на территории свободного порта иностранным медицинским организациям, чьи правила могут не совпадать с требованиями российской юрисдикции.

Юрист ООО «Золотой родник» Евгений ПУРТОВ поднял вопрос о недостаточной финансовой защищенности инвесторов свободного порта от возможных рисков прекращения действия режима «порто-франко» и потери ими вложенных средств. «В законопроекте фактически отсутствуют гарантии для инвесторов в случае досрочного прекращения деятельности свободного порта», - отметил он.

Старший преподаватель кафедры частного права ВГУЭС Александр АЛЕКСЕЕНКО предложил указать в законопроекте в качестве гарантий для инвесторов порядок возмещения финансового ущерба в случае национализации имущества.

Досье "Золотого Рога": Законопроект в последней редакции предполагает распространение статуса свободного порта на 12 районов и городских округов Приморья. Особое экономическое положение для данных территорий создается сроком на 70 лет, при этом срок существования свободного порта может быть продлен законом.

Не надо путать

На прошлой же неделе в формате видеоконференции и в широком представительском составе обсуждалось также создание и действие в Приморском крае территорий опережающего социально-экономического развития, особых экономических зон, индустриальных и технопарков.

- Хочу предостеречь от подмены понятий в начале вашего пути, - сказал директор Ассоциации технопарков сфере высоких технологий Андрей ШПИЛЕНКО из Москвы. - Технопарк отличается от индустриального парка. Технопарк создается для поддержки среднего и малого бизнеса. Между тем в интервью ваших руководителей часто идет подмена понятий, они не понимают, о чем говорят. В результате непонятно, какую же стратегию они выбрали - поддержки малых форм бизнеса или крупных. Хочу предостеречь Приморский край от слепого копирования опыта Китая...

Андрей Шпиленко предостерег нас также от соблазна быстрого получения эффекта: «Не надейтесь, что за год, два, три вы покажете суперэффект. Этим мы страдаем в России. Стремимся получить эффект за 2-3 года и тем самым портим продукт в самом начале. Анализ мировых парков показывает, что выход на проектную мощность технопарка занимает от 5 до 6 лет, а период признания - от 40 до 60 лет».

- Эффективность технопарков оценивается по числу созданных малых предприятий и по объему выручки резидентов парка, - пояснял Андрей Шпиленко. - И третье - по срокам выхода управляющей компании на операционную окупаемость. И не думайте, что технопарк – это инфраструктурный проект, начальная стадия его создания – это исключительно дело государства, так как она затратна и долго окупаема. Инвестору интересно приходить на втором этапе, когда создается досуговая инфраструктура.

Разъяснил Андрей Шпиленко и критерии создания технопарков. В мировом опыте они создавались для развития фундаментальной науки и облегчения внедрения ее разработок в производство. И второе – они создавались в депрессивных территориях для поддержки малого и среднего бизнеса. «Вы должны ответить себе на вопрос: с какой целью вы их создаете у себя? И исходя из цели выбирать модель», - добавил Шпиленко. Он также заметил, что у нас идет перекос в сторону создания индустриальных парков, которые нужны для крупного бизнеса, чтобы, локализуя производство, снизить издержки.

Технопарк, говорите…

В процессе дискуссии возник вопрос: «Можно ли нас назвать технопарком?» Его задал представитель малого бизнеса, развернувший несколько видов деятельности в Надеждинском районе Приморского края на одной площадке и с помощью частных инвестиций.

- Да, вы подходите под категорию промышленных технопарков, - сказал Андрей Шпиленко, задав несколько встречных вопросов. - Я готов низко вам кланяться за признание вашей деятельности. Что же вы до сих пор не измотали свое правительство? Не сказали: «Правительство, смотри, что я сделал. У меня готовый технопарк, хватит разбазаривать ресурсы!»

Что еще хотелось бы отметить по итогам состоявшихся встреч и дискуссий: сложилось впечатление, что инвесторы для будущих технопарков уже есть. В частности, делегация китайских, как было представлено, крупных промышленников в области строительства и производства строительных материалов, прослушав экспертов, просмотрев представление будущих площадок ТОР, проекты приморских технопарков, заявили готовность к участию. Как сказал глава делегации в заключение круглого стола по созданию в крае ТОРов, ОЭЗ, индустриальных и технопарков, «мы участвовали в строительстве двух технопарков, их финансовый результат за пять лет составил $2 млрд. Главное для успешности технопарка – создать рыночные условия и кластерное производство». Оценивая успехи своей строительной отрасли и ее значительную долю в ВВП страны, они предсказали России активное строительство и развитие стройиндустрии. Поэтому считают целесообразным создание в крае в первую очередь технопарка по производству стройматериалов.

Надежда ВОРОНЦОВА. Фото Александр ХИТРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.