ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока

Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в январе-феврале 2018 года увеличил перевозку грузов в крытом подвижном составе в 1,6 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 48 тыс. тонн. Грузооборот в указанном сегменте вырос почти в два раза, до 112 млн т-км.

«На объемы погрузки повлияли рост экспортных отправок зернобобовых культур в Китай и переориентация грузоотправителей Дальнего Востока на отправку продукции деревообработки в связи с ограничительными мерами на вывоз пиловочника. Росту показателей также способствовали адресная работа филиала с партнерами региона и комплексный подход к обеспечению грузоотправителей парком, в том числе большекубовыми крытыми вагонами», – добавил директор Владивостокского филиала Виктор Осипов.

Основную номенклатуру перевозок составили лесные и зерновые грузы:

Номенклатура груза Объем перевозок, в тн Прирост к январю-февралю 2017, в % Лесные грузы 17 820 31% Зерновые грузы и продукты перемола 8 700 72%

Объем перевозок во внутреннем сообщении, в основном в западную часть страны, увеличился в два раза, до 19 тыс. тонн. Экспортные перевозки, преимущественно в Китай, выросли в 1,3 раза, до 29 тыс. тонн.

Газета "Золотой Рог", Владивосток