www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.17 р. 100 JPY: 54.18 р.
EUR: 71.26 р. 10 CNY: 91.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока

28 Марта 2018, 15:46 | Дальний Восток

Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в январе-феврале 2018 года увеличил перевозку грузов в крытом подвижном составе в 1,6 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 48 тыс. тонн. Грузооборот в указанном сегменте вырос почти в два раза, до 112 млн т-км.

«На объемы погрузки повлияли рост экспортных отправок зернобобовых культур в Китай и переориентация грузоотправителей Дальнего Востока на отправку продукции деревообработки в связи с ограничительными мерами на вывоз пиловочника. Росту показателей также способствовали адресная работа филиала с партнерами региона и комплексный подход к обеспечению грузоотправителей парком, в том числе большекубовыми крытыми вагонами», – добавил директор Владивостокского филиала Виктор Осипов.

Основную номенклатуру перевозок составили лесные и зерновые грузы:

Номенклатура груза

Объем перевозок, в тн

Прирост к январю-февралю 2017, в %

Лесные грузы

17 820

31%

Зерновые грузы и продукты перемола

8 700

72%

 

Объем перевозок во внутреннем сообщении, в основном в западную часть страны, увеличился в два раза, до 19 тыс. тонн. Экспортные перевозки, преимущественно в Китай, выросли в 1,3 раза, до 29 тыс. тонн.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru