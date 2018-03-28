Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в январе-феврале 2018 года увеличил перевозку грузов в крытом подвижном составе в 1,6 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 48 тыс. тонн. Грузооборот в указанном сегменте вырос почти в два раза, до 112 млн т-км.
«На объемы погрузки повлияли рост экспортных отправок зернобобовых культур в Китай и переориентация грузоотправителей Дальнего Востока на отправку продукции деревообработки в связи с ограничительными мерами на вывоз пиловочника. Росту показателей также способствовали адресная работа филиала с партнерами региона и комплексный подход к обеспечению грузоотправителей парком, в том числе большекубовыми крытыми вагонами», – добавил директор Владивостокского филиала Виктор Осипов.
Основную номенклатуру перевозок составили лесные и зерновые грузы:
|
Номенклатура груза
|
Объем перевозок, в тн
|
Прирост к январю-февралю 2017, в %
|
Лесные грузы
|
17 820
|
31%
|
Зерновые грузы и продукты перемола
|
8 700
|
72%
Объем перевозок во внутреннем сообщении, в основном в западную часть страны, увеличился в два раза, до 19 тыс. тонн. Экспортные перевозки, преимущественно в Китай, выросли в 1,3 раза, до 29 тыс. тонн.
Новости тематики
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
- Амурская область удивит выставку "Дни Дальнего Востока" в столице особым медом
Новости раздела
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- На ДВЖД зафиксирован рекорд суточной выгрузки
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Названы даты "АмурЭкспоФорума-2018" и Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ
- Двести новых бипланов будут летать на Дальнем Востоке
- Дальний Восток готов свой лес отдать на экспорт
- В одном из дальневосточных регионов могут открыть "Торговый дом" товаров из КНДР
- На Дальнем Востоке началось строительство трех новых железнодорожных мостов
- В план "большой социальной стройки" на Дальнем Востоке пока включены 199 объектов
- На Дальнем Востоке сельское хозяйство "вспахали" переписью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин предложил Собчак стать губернатором одного "проблемного региона"
- Мощное падение курса доллара
- "В новом правительстве не будет не только Медведева, но и еще много кого"
- Экс-губернатора Приморья Миклушевского уже начали обвинять. Пока в бездействии
- Дмитрия Медведева может сменить женщина
- Главу Находки хотят выгнать с работы
- Приморье находится в тяжелой ситуации, возглавляя сомнительный рейтинг регионов
- Из Владивостока в Сеул будет летать суперлайнер
- В план "большой социальной стройки" на Дальнем Востоке пока включены 199 объектов
- На Дальнем Востоке сельское хозяйство "вспахали" переписью