"Амурметалл" ищет преференций

«Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии, входит в группу «Торэкс») подал в Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса РФ (Росжелдор) заявление на предоставление преференции, позволяющей принимать контейнеры с ломом на подъездных путях, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Положительное заключение, которое выдает оператор железнодорожной сети (ОАО «Российские железные дороги»), заявителем уже получено. Единственным условием выдачи такого заключения является соответствие грузовых платформ техническим требованиям по приемке.

«Общая протяженность подъездных путей на заводе «Амурметалл» составляет 70 км. Однако до сих пор схема была такая: до того, как попасть на завод, металлолом из регионов по железной дороге доставлялся в контейнерах на специализированную железнодорожную контейнерную площадку в Комсомольске-на-Амуре - МЧ-4. Там эти контейнеры перегружали на тягачи с прицепом, которые и доставляли лом уже на завод», - приводит пресс-служба ГК «Торэкс» слова гендиректора завода Сергея КУЗНЕЦОВА.

Теперь завод намерен получать лом в контейнерах, не перегружая его на станции.

Получение преференции позволит предприятию ускорить процесс получения металлолома в два раза. Также это снизит стоимость каждой отгружаемой в адрес завода тонны лома на 400 рублей, что, в свою очередь, позволит снизить стоимость готовой продукции. По подсчетам компании, экономия от получения разрешения составит около 100 млн рублей в год.

Отметим, что РЖД в начале января текущего года ввели 26,4%-ную объемную скидку на перевозки внутри РФ лома черных металлов на станцию Комсомольск-на-Амуре, близ которой расположен «Амурметалл». Понижающий коэффициент будет действовать до 31 декабря 2018 года при транспортировке не менее 350 тыс. тонн лома на станцию и 550 тыс. тонн черных металлов со станции.

Досье "Золотого Рога": «Амурметалл» - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В октябре 2013 года на заводе было введено конкурсное производство, затем процедура неоднократно продлевалась. ООО «Торэкс» приобрело имущество ОАО «Амурметалл» в ходе торгов в форме публичного предложения в январе 2017 года. Производство стали было запущено в конце июля. Основное сырье для завода - металлический лом.

Напомним, что в октябре прошлого года стивидоры Приморского края выступили против инициативы Законодательной Думы Хабаровского края, согласно которой все порты Приморья планировалось исключить из перечня возможных мест для перевалки лома черных металлов на экспорт.

Стивидоры считают, что непопулярные меры обосновываются интересами одного конкретного предприятия Хабаровского края - ОАО «Амурметалл», у которого сменился собственник.

«Вступление в силу данного акта и предусмотренных им ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов вызовет снижение выручки на 700-800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2-3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут законные владельцы его источников - предприятия различных отраслей Дальнего Востока», - говорится в обращении.

Стивидоры также заявили, что в случае принятия постановления «будет нанесен значительный ущерб международным торговым отношениям с Республикой Корея», и отметили, что они уже около двадцати лет оказывают услуги по перевалке экспортерам лома черных металлов. Под обращением, в частности, подписались представители ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (оба работают в порту Владивосток), АО «Находкинский морской рыбный порт» (стивидорная компания в порту Находка) и ПАО «Славянский судоремонтный завод» (Хасанский район).

В итоге ситуацию на фоне демарша приморцев удалось «разрулить», но «Амурметалл» продолжает искать любую возможность для увеличения маржинальности своего бизнеса.

В середине марта ГК «Торэкс» и итальянская инжиниринговая компания D-Steel подписали два контракта на общую сумму 2 млн евро, предполагающие проектные работы и модернизацию завода. В рамках контрактов итальянские специалисты разработают проект и установят оборудование в сортопрокатном цехе, а также технически подготовят завод к переходу на производство арматуры нового стандарта.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.