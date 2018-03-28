www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.17 р. 100 JPY: 54.18 р.
EUR: 71.26 р. 10 CNY: 91.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017

28 Марта 2018, 09:18 | Дальний Восток

Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе «Торговая марка года-2017. Дальний Восток». Организатор проекта - Союз «Приморская торгово-промышленная палата». Вот уже 16 лет ежегодно сильнейшие бренды Дальнего Востока подтверждают свой статус, получая награду в этом конкурсе.

Выразить свою симпатию бренду может каждый, проголосовав за него на сайте - www.branddv.ru. Оценивают марки компетентные члены комиссии жюри – специалисты в области маркетинга, менеджмента и экономики. Председатель комиссии жюри в этом году – доктор экономических наук, профессор кафедры международного маркетинга и торговли, кафедры управления и кафедры менеджмента и экономики ВГУЭС – Латкин Александр Павлович.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре, упаковке и любых рекламных материалах. Участие могут принять бренды любых категорий товаров и услуг.

Заявленные участники конкурса «Торговая марка года-2017. Дальний Восток» – такие марки как «Ратимир», «Владхлеб», «Лакомка», «Рыбачка Соня», «Группа компаний «ЮНИОН»», «Производственная Компания «Эвернит»», «Мир Упаковки», «Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии», марки «Судоку» и «Рыцарь Приморья», ГК «Доброфлот», «МясноФФ» и другие.

Мы приглашаем компании к регистрации торговых марок в проекте на сайте конкурса www.branddv.ru. Регистрация продлится до 07 апреля 2018 года. Церемония награждения брендов состоится в конце апреля 2018 года.

Генеральный информационный партнер - Информационно рекламный холдинг "Бизнес Кейс".

Генеральный Интернет-партнер – информационное агентство Дейта.

Официальный партнер – «Приморская газета».

Деловой информационный партнер – журнал «Профиль бизнеса».

Партнер проекта – «Компания «Рекламные сувениры»».

Информационные партнеры:

 телеканал «8 канал»

 информационное агентство «Приморье.24»

 бизнес-портал «I-PRIM.RU»

 информационное агентство «VladNews»

 портал АфишаVL.ru

 интернет-сайт «ZRPRESS.RU»

 Туристско-информационный центр Приморского края

 ФортРОС- международный информационно-торговый портал

 журнал «Дальневосточный Капитал»

 журнал «Автомир»

 журнал «Welcome. Владивосток»

 «Журнал №1»

 журнал «Эффект»

 газета «Золотой Рог»

 газета «Владивосток»

 радио "ВиБиСи»

 радио «Лемма»

 единая сеть аудиовещания в супермаркетах и торговых центрах Дальнего Востока «Маркет-Радио»

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: конкурс  торговая марка  Дальний Восток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru