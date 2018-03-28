Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе «Торговая марка года-2017. Дальний Восток». Организатор проекта - Союз «Приморская торгово-промышленная палата». Вот уже 16 лет ежегодно сильнейшие бренды Дальнего Востока подтверждают свой статус, получая награду в этом конкурсе.

Выразить свою симпатию бренду может каждый, проголосовав за него на сайте - www.branddv.ru. Оценивают марки компетентные члены комиссии жюри – специалисты в области маркетинга, менеджмента и экономики. Председатель комиссии жюри в этом году – доктор экономических наук, профессор кафедры международного маркетинга и торговли, кафедры управления и кафедры менеджмента и экономики ВГУЭС – Латкин Александр Павлович.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре, упаковке и любых рекламных материалах. Участие могут принять бренды любых категорий товаров и услуг.

Заявленные участники конкурса «Торговая марка года-2017. Дальний Восток» – такие марки как «Ратимир», «Владхлеб», «Лакомка», «Рыбачка Соня», «Группа компаний «ЮНИОН»», «Производственная Компания «Эвернит»», «Мир Упаковки», «Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии», марки «Судоку» и «Рыцарь Приморья», ГК «Доброфлот», «МясноФФ» и другие.

Мы приглашаем компании к регистрации торговых марок в проекте на сайте конкурса www.branddv.ru. Регистрация продлится до 07 апреля 2018 года. Церемония награждения брендов состоится в конце апреля 2018 года.

Генеральный информационный партнер - Информационно рекламный холдинг "Бизнес Кейс".

Генеральный Интернет-партнер – информационное агентство Дейта.

Официальный партнер – «Приморская газета».

Деловой информационный партнер – журнал «Профиль бизнеса».

Партнер проекта – «Компания «Рекламные сувениры»».

Информационные партнеры:

 телеканал «8 канал»

 информационное агентство «Приморье.24»

 бизнес-портал «I-PRIM.RU»

 информационное агентство «VladNews»

 портал АфишаVL.ru

 интернет-сайт «ZRPRESS.RU»

 Туристско-информационный центр Приморского края

 ФортРОС- международный информационно-торговый портал

 журнал «Дальневосточный Капитал»

 журнал «Автомир»

 журнал «Welcome. Владивосток»

 «Журнал №1»

 журнал «Эффект»

 газета «Золотой Рог»

 газета «Владивосток»

 радио "ВиБиСи»

 радио «Лемма»

 единая сеть аудиовещания в супермаркетах и торговых центрах Дальнего Востока «Маркет-Радио»

Газета "Золотой Рог", Владивосток