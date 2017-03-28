Добытчикам краба, похоже, есть что скрывать от приморских журналистов

Крабовый лоббист президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ считает, что российским журналистам необходимо запретить присутствовать на заседаниях смешанных комиссий, где обсуждаются вопросы выделения квот другим государствам и выполнение соглашений ННН. Деловой газете «Золотой Рог» со стороны руководства крабовой ассоциации уже высказаны претензии, что мы опубликовали на своем сайте материал о поставках краба.

Пожелания господина Дуплякова об ограничении присутствия СМИ, появились после того, как корреспондент нашего издания, находясь на двадцать шестой сессии смешанной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, подготовил материал, в котором опирался на данные о масштабах браконьерского промысла, озвученные в докладе Александра ДУПЛЯКОВА. Согласно докладу, в конце 2016 года из исключительной экономической зоны РФ в порты иностранных государств ежемесячно поступало более 500 тонн браконьерской продукции.

Определенные подробности функционирования браконьерского канала также были озвучены в докладе, в частности, схема оформления документов на крабовую продукцию. Однако кто эти незаконные добытчики краба и каким образом краб пересекает границы РФ, не было озвучено.

Наше издание, которое не один год освещает вопросы ННН-промысла, попыталось проанализировать информацию из доклада крабовой ассоциации. Ключевые вопросы, которые интересны всем участникам рынка и обществу: соответствует ли это действительности и каким образом незаконная продукция пересекает границу?

Узнать точные или максимально достоверные объемы крабовой контрабанды журналистам невозможно. В своих публикациях мы может опираться лишь на официальную статистику пограничной службы, на экспертные данные Росрыболоства и оценки экспертов из числа пользователей. Господин Дупялков один из экспертов, и издание пока не ставит под сомнение его экспертные оценки. Но мы можем предположить, что такой объем краба могут вывозить суда, которые незаконно пересекают границу, и каждое судно может перевозить около 50 тонн продукции. Если данные верные, то получается, что около 10 судов могут быть этими нелегальными перевозчиками.

Эти расчеты корреспондента и вызвали бурную реакцию президента Ассоциации добытчиков краба. По его словам, он конструктивно работает с береговой охраной Пограничной службы ФСБ России, доклад и информация, представленные в выступлении, были согласованы с руководителем российской делегации и представителем погранслужбы.

Озабоченность крабового лоббиста была вызвана, на наш взгляд, тем, что его личные отношения с руководителями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России могут испортиться из-за нашей журналисткой версии опубликованного материала об ННН-промысле.

Чтобы не портить отношения господина Дуплякова с руководителями пограничной службы, мы подтверждаем, что данные по возможным судозаходам и количеству незаконных пересечений государственной границы не были озвучены в докладе господином Дупляковым, а приведены исключительно как мнение журналистов нашего издания.

Еще один момент, который просил прояснить Александр Дупляков, в том что, по мнению господина Дуплякова, на заседании комиссии не было руководства пограничной службы, как это было отражено в публикации. На наш взгляд, руководители присутствовали на заседании, (может, не такого высокого ранга, чтобы их в Ассоциации добытчиков краба считали руководителями), но согласно информации об участниках комиссии на заседании присутствовали: заместитель начальника управления по охране морских биологических ресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Дмитрий ТУРТА и старший инспектор управления по охране морских биологических ресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей САФРОНОВ.

Между тем исходная информация о 1,5 тыс. тонн незаконной крабовой продукции, представленная в докладе Александром Дупляковым, подразумевает, что контролирующие органы должны либо ее подтвердить, либо опровергнуть, либо представить свои экспертные оценки. Надеемся, что береговая охрана пограничной службы даст официальный комментарий на доклад Александра ДУПЛЯКОВА.

Может быть, факт того, что эти данные ушли в информационное пространство, и стал причиной недовольства президента крабовой ассоциации, которое сегодня трансформировалось в пожелание, чтобы журналистов не пускали на заседания по ННН-промыслу.

Теперь нашему изданию предстоит уточнить, является ли это частным мнением президента Ассоциации добытчиков краба или же это официальная позиция члена этой комиссии. Если это официальная позиция, согласованная с членами ассоциации, тогда возникает вопрос, почему предприятия - члены ассоциации против того, чтобы в СМИ освещали проблемы ННН-промысла. Надеемся получить официальную позицию руководителей Росрыболовства, официальный запрос на имя заместителя ФАР Василия Соколова уже подготовлен. Это ведомство сегодня максимально открыто для работы с журналистами. Надеется, что, несмотря на позицию Александра Дуплякова российские журналисты и в дальнейшем будут приглашаться на заседания смешанных комиссий.