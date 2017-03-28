Охранять природу смолоду

С чем юные экологи Приморья съездили на всероссийский слет в ВДЦ «Орленок»

Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершилась экологическая смена «Слёт юных экологов общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

В ее работе принимали участие 310 ребят в возрасте 13−16 лет из 44 регионов страны – победители крупных экологических акций и конкурсов, авторы экопроектов, ребята, которые просто увлечены экологией и участвуют в мероприятиях по охране окружающей среды там, где живут и учатся. Пять юных экологов на этот слет посылало и Приморье – это активные участники ежегодной экологической акции «Чистый берег», проекта «Школьный экодесант», экологических олимпиад различного уровня и пр.

Надо отметить, что смена в «Орленке» для ребят оказалась насыщенной. В рамках программы «Земля, Вода, Огонь, Воздух» юные экологи побывали на обучающих курсах по разработке экологических проектов от экспертов – научных сотрудников МГУ им. М.В. Ломоносова, участвовали в работе творческо-исследовательских экологических студий «Твоя природная стихия», в фотоконкурсе «Первозданная Россия» и акции «Сделано с заботой». Они посетили экскурсии по заповедным местам, прослушали интересные лекции. На заключительном этапе смены участники дали старт работе региональных детских экологических советов РДШ и запустили очередной всероссийский юношеский проект – конкурс на лучшую социальную экорекламу.

По итогам образовательной экологической программы, каждый участник экологической смены ВДЦ «Орленок» получил сертификат участника курса «Занимательная экология».

Надо отметить, что экологические смены сегодня стали хорошей практикой и непосредственно в Приморье, начиная от пришкольных лагерей до ВДЦ «Океан», где они проходят особенно насыщенно. Да и другой опыт, которым приморские участники поделились с участниками слета в «Орленке», тоже имеется.

Так, в прошлом году во Владивостоке в лесной зоне проводились масштабные экологические игры, в которых участвовали 200 школьников. Ребята с маршрутными листами на руках проходили 10 станций, на каждой из которых выполняли интересное задание с экологическим уклоном. Плюс в ходе их прохождения состоялись экологическая, краеведческая и биологическая викторины, пять разных конкурсов и практические занятия на темы: как быть с отходами, экоповедение, санитарная очистка территорий.

Летом минувшего года во Владивостоке впервые в рамках ежегодного форума «Природа без границ» работал международный молодежный экологический симпозиум, в котором наряду с приморскими ребятами принимали участие школьники и студенты из стран Северо-Восточной Азии – юные защитники окружающей среды. Его основной целью была выработка мер по сохранению видового разнообразия окружающей среды этого богатого региона мира.

Приморские участники экологической смены в «Орленке», конечно же, поделились с ребятами из других регионов и информацией об акциях по раздельному сбору отходов, очистке от мусора городских территорий, о конкурсе экологических плакатов, о тематических уроках и экскурсиях, которыми насыщена их жизнь, и о многом другом, что делается и в рамках новаций, и в осуществление государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».

Председатель Приморской краевой организации Российского союза молодежи Максим ПРЯЖЕННИКОВ отметил, что особенно интересен опыт МБОУ «Гимназия № 2» во Владивостоке, где успешно действует первый в городе экологический отряд. Он активно участвует во всероссийских акциях и конкурсах, в тематических экологических сменах в ВДЦ, региональных и общероссийских мероприятиях, повышающих уровень экологического образования и культуру школьников.

Руководитель приморской молодежи также отметил, что по призыву Российского движения школьников в крае в течение этого года будут формироваться новые экологические отряды, основной целью которых станет природоохранная деятельность. Осуществляя ее, ребята смогут не только помочь природе планеты, но и найти новых друзей и единомышленников.

Школьники смогут принимать участие и в проектах Приморской краевой организации Российского союза молодежи, рассчитанные на участие людей любого возраста. Как это было при проведении молодежной приморской акции в рамках всемирного Часа Земли 25 марта во Владивостоке в Парке Победы рядом с Домом молодежи.

Ребятам также будет интересно принять участие в региональном Молодежном экологическом кинофестивале EcoMovie, проект которого запускают комитет по вопросам экологии Молодежного правительства Приморского края и молодежная комиссия ААК «Прогресс». Цель этого проекта – повысить экологическое воспитание молодёжи Дальнего Востока через создание эффективной социальной рекламы, направленной на повышение ответственности у местного населения к сохранению окружающей среды.

На фото Сергея Кузьмина: Экологический десант в действии.

Виктор КУДИНОВ.