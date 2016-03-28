На Дальнем Востоке два высокопоставленных таможенника экстренно уволились с госслужбы

О причинах отставки не сообщается, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В понедельник, 28 марта, приказом ФТС России были освобождены от должностей начальник Дальневосточной оперативной таможни полковник Иван УВАРОВ и его первый заместитель подполковник таможенной службы Григорий ЗОЛОТОРЕВ, сообщили деловой газете "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.