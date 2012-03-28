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"МегаФон" и "Ростелеком" выкупят контрольный пакет "Евросети"
28 марта, ZRPRESS. "МегаФон" и "Ростелеком" начали переговоры о совместном выкупе контрольного пакета крупнейшего российского сотового ретейлера - "Евросети". Как пишет "Коммерсантъ", сделка по продаже компании ее нынешним главным акционером Александром Мамутом может состояться в течение ближайших двух-трех месяцев.
Вероятно, покупка доли в "Евросети" может стать лишь частью более глобальной сделки. Стороны могут, в частности, договориться о передаче Мамуту всех акций компании SUP, владеющей "Живым журналом", спортивным сайтом "Чемпионат.com", а также ресурсами Quto.ru, Redigo.ru и интернет-изданием Gazeta.ru.
Мамут стал владельцем "Евросети" в 2008 году, выкупив компанию у ее создателей - Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева - за 1,25 миллиарда долларов с учетом долга в 850 миллионов долларов. И почти сразу же он продал 49,9 процента компании "Вымпелкому".
«Золотой Рог».
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