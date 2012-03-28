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Компании Сахалинской области объединились для развития аквакультуры
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 марта, ZRPRESS. 23 марта в Южно-Сахалинске состоялась презентация «Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области» (АРАС).
Учредителями АРАС выступили компании, имеющие многолетний опыт экспериментального производства морских гидробионтов. На презентации присутствовали представители администрации Сахалинской области, Сахалинского государственного университета, Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного отделения Российской академии наук, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области, ряда профильных государственных и частных структур, а также приглашенные специалисты из Владивостока и Хабаровска. Презентацию представила Президент ассоциации кандидат биологических наук Щукина Галина Феликсовна.
Основной целью деятельности Ассоциации является формирование условий для развития морской аквакультуры в Сахалинской области. Участникам мероприятия была представлена первая очередь опытно-экспериментального модуля по культивированию беспозвоночных.
«Золотой Рог».
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